Grupo Popular, el más admirado en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Grupo Popular consolidó su posición como la empresa más admirada de la República Dominicana, al obtener este reconocimiento por décima tercera ocasión en la clasificación anual “Empresas más Admiradas”, elaborada por la revista Mercado.

Según los resultados del estudio, la entidad conserva el primer lugar del ranking general, reafirmando su fortaleza institucional y su posicionamiento sostenido dentro del ecosistema empresarial dominicano.

En esta edición, el índice de favorabilidad alcanzado por el Grupo Popular fue de 57.4 puntos, una posición que consolida con amplia diferencia, dominando además siete de los ocho grandes criterios de evaluación establecidos por la revista. Estos criterios abarcan el liderazgo en innovación, fortaleza económica, capacidad gerencial, responsabilidad social empresarial, capacitación, tecnología y servicio al cliente, áreas en las que el Grupo Popular se destacó por encima del resto del ecosistema empresarial.