Grupo SID y escuela de negocios española firman acuerdo para otorgar becas a colaboradores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Grupo SID refuerza su apuesta por el desarrollo del talento humano con la firma de un acuerdo de colaboración con Formato Educativo, reconocida Escuela de Negocios con sede en España, que permitirá a sus colaboradores acceder a becas internacionales de posgrado de alto nivel, orientadas a fortalecer sus competencias profesionales y prepararlos para los desafíos de un entorno cada vez más exigente y dinámico.

La alianza incluye más de 150 becas para programas de maestría, que abarcan 70 especialidades, en línea con la visión del grupo empresarial de fortalecer una cultura organizacional sustentada en el aprendizaje continuo y la excelencia.

El convenio fue formalizado durante un acto institucional encabezado por Ligia Bonetti, presidente ejecutiva de Grupo SID, y Hugo Domínguez, director de

Formato Educativo Escuela de Negocios, como parte del programa EducaSID.

Durante el acto, Bonetti señaló que “el crecimiento sostenible de las organizaciones está directamente ligado al desarrollo de las personas. En Grupo SID concebimos la formación continua como una inversión estratégica que fortalece la capacidad de adaptación, eleva la calidad de las decisiones y prepara a nuestros equipos para liderar en contextos de transformación permanente”.

Firma de la alianza

Por su parte, Domínguez subrayó que “Grupo SID es un actor relevante en el desarrollo económico y social de la República Dominicana y que esta alianza representa un encaje natural entre dos instituciones que comparten la convicción de que la educación es una palanca fundamental para el crecimiento del talento, la innovación y la sostenibilidad”.

Los programas se desarrollarán en modalidad virtual y semipresencial, y al concluirlos, los participantes obtendrán una titulación otorgada por Formato Educativo Escuela de Negocios, con el respaldo académico de instituciones de prestigio como Harvard Business Impact y la Universidad de Vitoria-Gasteiz.

En el último año, Grupo SID registró un promedio de 99,000 horas de capacitación, tanto en modalidad virtual como presencial, que incluyen áreas clave como sostenibilidad, calidad, seguridad, ciberseguridad y liderazgo. A este esfuerzo se suma su Programa de Becas, que beneficia a colaboradores, a sus hijos y a estudiantes sobresalientes de la comunidad, desarrollado en alianza con reconocidas instituciones académicas y que actualmente cuenta con 150 becas activas.

Con este acuerdo, Grupo SID reafirma su apuesta por el aprendizaje permanente y por la construcción de equipos cada vez más preparados, como parte de su contribución al fortalecimiento del tejido empresarial y al desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Ligia Bonetti,

Sobre Grupo SID



Grupo SID es uno de los principales conglomerados empresariales de la República Dominicana, con una trayectoria de más de 80 años aportando al desarrollo económico y social del país.

Opera en los sectores de alimentos y consumo masivo, con un portafolio de marcas líderes y un firme compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la creación de bienestar para las personas, las comunidades y el entorno donde tiene presencia.

Sobre EducaSID



EducaSID, programa creado en 2009, que promueve una educación inclusiva y de calidad a través de estrategias pedagógicas diversas, enfocadas en elevar el bienestar y las oportunidades de aprendizaje para estudiantes y comunidades. Es una iniciativa alineada con los principios de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Sobre Formación Educativa Escuela de Negocios



Es una institución académica internacional con sede en España, especializada en formación superior y programas de posgrado.

Es la entidad organizadora del Máster GADEX y aporta la plataforma virtual, la metodología académica y el cuerpo docente que sustentan su oferta formativa.

A través de modalidades de e-learning, desarrolla e imparte maestrías, MBAs y seminarios de posgrado, con un enfoque práctico y estratégico orientado al desarrollo de directivos y líderes, fortaleciendo las capacidades profesionales y el impacto en las organizaciones.