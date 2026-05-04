Grupo SID se posiciona en el puesto seis de los Mejores Lugares para Trabajar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Grupo SID fue reconocido, por tercer año consecutivo, como uno de los mejores lugares para trabajar, al alcanzar el puesto #6 en el ranking de Great Place to Work, durante la ceremonia que distinguió a empresas de República Dominicana y Puerto Rico

El conglomerado avanzó seis posiciones respecto al año anterior, reflejando una evolución sostenida en la confianza de sus colaboradores y un fortalecimiento del sentido de pertenencia. Además, se posicionó en el Top 10 de organizaciones con más de 1,000 colaboradores en Centroamérica y El Caribe, así como en el Top 10 del sector de Manufactura y Producción.

“En Grupo SID entendemos que los resultados se construyen desde las personas. Este reconocimiento valida una cultura que hemos fortalecido con coherencia, escucha y un liderazgo impulsado desde la alta dirección, que inspira y pone a las personas en el centro”, expresó Nieves Ramos, Directora Corporativa de Gestión Humana.

Con 88 años de historia, más de 5,600 colaboradores y empresas emblemáticas como MercaSID, Induveca, Induspalma y Escogido Baseball Club, este logro refleja una gestión consistente del talento y una misión centrada en crear bienestar, que no se queda en intención, sino que se vive y se proyecta en cada acción.

Esta distinción se basa exclusivamente en las opiniones de los empleados sobre su experiencia laboral. En ese sentido, el 97% afirma sentirse orgulloso, mientras que igual proporción reconoce positivamente las acciones en materia de bienestar y protección de la salud. Asimismo, un 96% percibe un entorno equitativo que favorece el desarrollo profesional.

Detrás de estos resultados hay una cultura que se vive en el día a día. Un modelo basado en diferenciación, excelencia, creatividad, pasión y entrega, alineado los valores corporativos: crecer, servir, proteger y compartir, que no solo orientan las decisiones, sino también la manera en que la Gente SID se relaciona y potencia su talento.

Esta visión se traduce en iniciativas que cuidan y abren oportunidades, como programas de salud preventiva, formación continua y políticas de crecimiento basadas en el mérito. También en acciones concretas de inclusión, como la incorporación de mujeres en roles tradicionalmente masculinizados y la integración de personas con diversidad funcional en distintas áreas de la operación.

A este enfoque se suman espacios pensados para el bienestar integral, cuatro unidades médicas, salas de lactancia, atención psicológica 24/7, jornadas laborales flexibles y el “Día de la Salud”. Adicionalmente, están los beneficios como transporte gratuito, subsidios alimenticios, descuentos en la tienda corporativa y programas de ayuda ante situaciones críticas.

Con este nuevo reconocimiento, Grupo SID reafirma su apuesta por una cultura corporativa que integra bienestar laboral y desempeño, consolidando la gestión del talento como un eje clave para la sostenibilidad.