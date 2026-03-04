Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Guía de ahorro: Cómo prepararte para que la guerra no afecte tu economía

Guerra avisada no mata soldado: prepárate para los retos que puede venir. 

Ahorro

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y las represalias que ha tomado ese país contra varias naciones de esa región pueden golpear los bolsillos.

Y es que las guerras pueden parecer lejanas, pero sus efectos económicos pueden sentirse en cada hogar.

A continuación, algunos consejos del portal ProUsuario para ahorrar: 

Realiza un análisis de tu situación económica actual

Evalúa tu promedio de ingresos. Confirma lo que debes y los tipos de crédito que posees.

Es importante que conozcas cómo te encuentras en la actualidad pues, si sabes dónde estás, es más fácil determinar la cantidad de dinero que puedes ahorrar. 

Haz un presupuesto

La planificación es uno de los aspectos más importantes para poder hacer frente a tiempos desafiantes.

Es recomendable que hagas un presupuesto mensual y te comprometas con su cumplimiento

