¿Habrá cambios en la tarifa eléctrica por alzas del petróleo?

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, afirmó que actualmente no se registran cambios en la tarifa eléctrica, a pesar del incremento en los precios del petróleo en el contexto internacional.

Explicó que las autoridades se mantienen en monitoreo constante de la situación externa para evaluar su posible impacto en el sistema eléctrico local. “Ahora mismo no hay cambio en el modelo tarifario”, sostuvo.

Astacio indicó que el comportamiento de la tarifa responde a una metodología que toma en cuenta los precios del trimestre anterior, por lo que los efectos recientes del mercado internacional aún no se reflejan en el país.

Señaló que, de mantenerse la tendencia alcista en los combustibles, las autoridades deberán analizar la evolución de los precios antes de tomar decisiones. “Tenemos que ver cómo sigue evolucionando y qué tanto pueda subir”, expresó al ser consultado por periodistas del HOY sobre posibles ajustes.

En cuanto al subsidio eléctrico, el funcionario informó que el año pasado ascendió a unos 800 millones de dólares. Para este año, indicó que se mantiene una proyección similar en el presupuesto destinado a sostener la tarifa.

Astacio reiteró que las autoridades permanecen atentas al comportamiento del mercado internacional para actuar en caso de que sea necesario.