Luis Abinader confirma que los combustibles no variarán esta semana

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Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader informó que el Gobierno continúa desarrollando reuniones con los sectores productivos con el objetivo de alcanzar acuerdos y consensos que permitan mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios de bienes esenciales, especialmente los vinculados a los hidrocarburos y sus derivados.

Durante la reunión con representantes de diversos sectores industriales, comerciales, federaciones y empresarios, el mandatario anunció que, en materia de combustibles, el Gobierno mantendrá sin variación los precios para la presente semana. “Informamos que esta semana no va a haber aumento, sino que se van a continuar los niveles de precios de los combustibles de la semana pasada”, afirmó.

El gobernante adelantó que estas mesas de trabajo continuarán desarrollándose de manera periódica, indicando que el próximo encuentro está previsto para realizarse en aproximadamente dos semanas.

Reunión clave

El jefe de Estado indicó que estas acciones buscan evitar que el aumento de costos se traslade en su totalidad a la población, con especial énfasis en la protección de los sectores más vulnerables del país.

“Continuamos hoy con las reuniones que tenemos con los sectores productivos de tal manera de llegar a acuerdos y consenso en relación con la crisis internacional que como ustedes saben tenemos, especialmente en los hidrocarburos y en los subproductos. Estamos entonces discutiendo de la manera en que podemos como lo hicimos antes, mitigar de que no todo se traspase hasta la población y proteger especialmente a la población vulnerable de nuestro país”, expresó el mandatario.

Reunión

El presidente Abinader destacó que la reunión fue productiva y permitió definir nuevas acciones, incluyendo la realización de encuentros bilaterales con sectores específicos donde se han registrado incrementos de precios, a fin de evaluar mecanismos para su control.

La reunión se desarrolló con el objetivo de dar continuidad a las acciones orientadas a garantizar la estabilidad de los precios de los alimentos, productos y servicios básicos, ante la prolongación de la crisis internacional que impacta los precios del petróleo y sus derivados.

Reunión clave

Acompañaron al mandatario los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

En la reunión participaron los principales dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada( CONEP); Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); la Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC); Unión Nacional de Supermercados Económicas (ÚNASE); Junta Agropecuaria Empresarial; entre otros representantes empresariales y comerciales del país.