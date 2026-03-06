Hará conferencia de mercado laboral

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) realizará el próximo martes la conferencia "Radiografía del Mercado Laboral Dominicano: Tendencias y Desafíos", que promete convertirse en termómetro para empresarios, hacedores de políticas públicas y líderes de talento humano.

Este encuentro, que será realizado en el Hotel Marriot Santo Domingo Piantini, de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, será presentado un estudio sobre el mercado laboral del país, que de acuerdo con la presidenta de la Copardom, Laura Peña Izquierdo, pondrá en el centro del debate preguntas que se escuchan en juntas directivas y mesas de negociación.

Peña Izquierdo precisó que con este evento, la Copardom no solo mostrará con claridad el panorama laboral de la República Dominicana, sino que también provocará conversaciones con evidencia, metodología y visión de futuro.