¿Se hará la corrección en compras por Internet?

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Las exenciones fiscales a las compras por la Internet no han actuado con la nobleza con que fueron creadas.

En ánimo de alimentarlas, cuando aún eran una criatura imberbe, para que adquieran fuerza diferentes gobiernos las liberaron de impuestos.

Pero su crecimiento fue tan impetuoso como devorador que, haciendo uso de sus fuertes garras, pronto provocaron un profundo agüero al fisco y se llevaron de paso la competencia leal, arrojando a desigual condición a negocios e industrias que pagan los mismos impuestos de los que ellas están exentas.

Para mitigar esos daños, diferentes gobiernos ha comenzado a desmontar esas exenciones. En abril de 2024, Chile aprobó una reforma tributaria que eliminó la exención del IVA para compras transfronterizas electrónicas inferiores a 41 dólares.

Más recientemente, Estados Unidos suspendió la llamada exención de minimis, que permitía el ingreso, libre de impuestos, de compras por Internet libre con valor de hasta 800 dólares.

Luego, el viernes 15 de agosto, México incrementó de 19 % a 33.5 % el arancel aplicable a las importaciones realizadas a través de plataformas digitales, siempre que provengan de países sin convenio económico o tratado comercial con México.

Pero lo que está pasando en estos momentos en Europa, para enfrentar el tsunami en que han devenido las compras por Internet, es impactante: la Unión Europea había hecho una propuesta inicial para eliminar en 2028 la exención arancelaria que tienen ahora los paquetes de menos de 150 euros que entran en territorio comunitario.

Para ante la creciente erosión de su comercio e industria, los ministros de Finanzas de la Unión, el llamado Ecofin, acaban de pactar eliminarla antes de lo previsto: en 2026.

La propuesta inicial que planteó la Comisión Europea en la reforma aduanera, destinada a proteger a las empresas europeas de esa competencia, era eliminarla en 2028. Y eso se ha aprobado este jueves. El Ecofin, además, se ha comprometido a trabajar con el Ejecutivo europeo para tratar de adelantar la aplicación de esta medida dos años: a 2026.

Hay dato que explica este inusitado interés: el 91% de todos los envíos de comercio electrónico valorados en menos de 150 euros procedían de China en 2022.

El Gobierno dominicano intentó eliminar las distorsiones en el marco de la abortada propuesta de reforma tributaria de 2024. Pero esta vez será difícil que se vaya contra la corriente, por los fundamentos que avalan una corrección.