No hay “hoyo” financiero en SB

Las utilidades de Seguros Reservas han aumentado en un 133% en el 2025, pasando de RD$789 millones en noviembre 2024 a RD$1,839 millones en el mismo mes del presente año, lo que descarta un “hoyo financiero” en esa entidad según declaraciones realizadas recientemente.

Durante una rueda de prensa, el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Nelson Arroyo, definió el 2025 como un “extraordinario” para esa aseguradora, al tiempo de destacar que sus buenos resultados cuentan con el aval de la firma auditora KPMG, una de las más prestigiosas del mundo, así como una calificación con perspectiva AAA estable otorgada por Feller Rate.

En ese sentido, Arroyo pidió al economista Juan Ariel Jiménez retractarse sobre supuestas situaciones financieras preocupantes en la aseguradora estatal, ya que estas carecen de sustento técnico y no reflejan la realidad de la institución.

“El sistema financiero y asegurador requiere responsabilidad en el manejo de la información. Lanzar alertas sin fundamento solo contribuye a generar incertidumbre innecesaria”, expresó.

Arroyo destacó que, al cierre más reciente de 2025, Seguros Reservas presenta un índice de solvencia de 2.7% y un índice de liquidez de 1.8%, ambos muy por encima del mínimo de 1.0% exigido por la Superintendencia de Seguros, lo que -según dijo- confirma la capacidad de la empresa para cumplir oportunamente con sus compromisos y sostener un crecimiento responsable.

En el plano operativo, la compañía también mostró una evolución favorable. Hasta noviembre de 2025, las primas suscritas superaron los RD$23,000 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 10%, mientras que las primas cobradas aumentaron 11%.