Historia del pago previo al ISR

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El 24 de mayo de 1962, se promulgo la Ley 5911, que expresaba : “Se establece un impuesto anual sobre las rentas obtenidas en la República Dominicana por toda persona natural o jurídica nacional o extranjera domiciliada o no en País.

El impuesto se pagaba mediante la presentación de declaraciones juradas cada ejercicio, de conformidad con plazos establecidos, pero estas declaraciones estaban sujetas a las verificaciones administrativas, y si de estas surgieren diferencias , la administración notificaría a los contribuyentes para que efectuarán los pagos correspondientes si ha lugar o determinaría un saldo a favor, si estos no estaban de acuerdo con las diferencias determinadas, podían solicitar en un plazo de 30 días que la Dirección General de Impuestos Internos reconsidere su decisión, y si la decisión de esta no les fuese favorable podían someter ante el Ministro de Finanzas un recurso jerárquico, que suspendían la obligación de efectuar los pago, no se requería el pago previo. Dicha ley fue sustituida por la 11/92 que aprueba el Código Tributario publicado en La Gaceta Oficial número 9835 de fecha 16 de mayo de 1992. Esta mantuvo la suspensión de los pagos para recurrir en reconsideración y también el recurso jerárquico pero instituyó el pago previo para acceder al Tribunal Contencioso Tributario mediante el artículo 143, este requisito fue anulado por dicho tribunal, considerando que el “ solve et repete luce discriminatorio y contrario al principio constitucional contenido en el artículo 100 de nuestro estatuto fundamental, que condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos” esta decisión fue consagrada por la Suprema Corte de Justicia por .Sentencia de fecha 09/7/2000.