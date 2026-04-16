Homeport en La Romana: cómo favorece al turismo y los impactos económicos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El establecimiento de un “homeport” en La Romana a partir de noviembre de 2026 incrementará el impacto económico del turismo de cruceros en la República Dominicana, al extender la estadía de los visitantes en el destino, afirmó la vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo Receptivo (Opetur), Elizabeth Tovar.

Explicó que este modelo convierte al país en punto de salida de los cruceros, lo que modifica el comportamiento del turista.

Precisó que, en lugar de permanecer solo horas en el destino, los visitantes llegan días antes o se quedan después del viaje, lo que aumenta el consumo en la economía local.

“Los turistas llegan dos o tres días antes para aprovechar el destino, se alojan en hoteles, consumen en restaurantes y conocen la cultura”, indicó al HOY.

Indicó que uno de los factores determinantes para el desarrollo del “homeport” es la disponibilidad de vuelos, debido al volumen de pasajeros que moviliza cada embarque.

Explicó que los cruceristas llegarán al país por vía aérea y utilizarán aeropuertos como los de La Romana, Punta Cana y Santo Domingo.

Agregó que este modelo también tendría efectos en la generación de empleos y en la actividad turística en sentido general.

“Lo importante es que el crucero entra y sale del país, lo que multiplica el impacto económico”, expresó.

Impactos económicos

Dijo que este esquema favorece una mayor derrama económica, al impactar no solo las áreas portuarias, sino también la hotelería, el transporte y otros servicios vinculados al turismo.

Sostuvo que el modelo también contribuye a fortalecer la fidelización del visitante, al permitirle una experiencia más amplia del país.

Tovar consideró que la operación en La Romana puede servir de referencia para atraer nuevas inversiones de líneas de cruceros interesadas en establecer puertos base en el país.

Señaló que destinos como Puerto Plata cuentan con condiciones favorables para este tipo de operaciones, especialmente por su conectividad aérea internacional.