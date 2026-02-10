Hyatt Vivid llega a RD: nueva inversión de más de 160 millones en Cabeza de Toro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), organizada por IFEMA MADRID, Hyatt anunció junto al Ministerio de Turismo de la República Dominicana una nueva inversión estratégica para el país: el desarrollo de Hyatt Vivid Cabeza de Toro, un proyecto que contempla 460 habitaciones y una inversión superior a los 160 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 10,000 millones de pesos dominicanos.

El anuncio fue realizado de manera conjunta por representantes de Hyatt y el ministro de Turismo, David Collado, quien destacó el impacto positivo de la cadena hotelera en el país. “Agradecemos a Hyatt por su sólida presencia en la República Dominicana y por liderar en número de habitaciones hoteleras en nuestro país”, expresó el ministro.

Por su parte, David Ocete Mata, vicepresidente regional de Operaciones Hyatt Inclusive Collection, Republica Dominicana, subrayó que la compañía se consolida como líder global en el segmento todo incluido, con 251 resorts y cerca de 58,000 habitaciones a nivel mundial. En ese contexto, destacó la importancia estratégica del nuevo proyecto para la región. “Hemos elegido la zona de Cabeza de Toro como sede del tercer resort Hyatt Vivid a nivel global, junto con una expansión regional del portafolio todo incluido de Hyatt, lo que convierte a la República Dominicana en un verdadero laboratorio estratégico del Caribe”, afirmó el ejecutivo.

Hyatt Vivid se presenta como una propuesta diferenciadora, con un enfoque integral en bienestar, gastronomía y turismo de reuniones. El resort incorporará una infraestructura diseñada para extender el tiempo de estancia de los visitantes dentro del destino, integrando un spa de gran escala, áreas interiores especializadas, canchas de pickleball y pádel, espacios para yoga y opciones de snacks saludables.

Actualmente, Hyatt Inclusive Collection lidera el segmento todo incluido a nivel mundial con más de 250 resorts y cerca de 58,000 habitaciones. En la República Dominicana, la cadena cuenta con 31 resorts y alrededor de 17,000 habitaciones, lo que representa aproximadamente el 27 % de la planta hotelera nacional. Además, su robusto brazo de distribución permite atraer más de 800,000 visitantes al país cada año, reforzando el posicionamiento de la República Dominicana como uno de los destinos turísticos más relevantes del Caribe.

El proyecto Hyatt Vivid Cabeza de Toro forma parte de una visión de crecimiento sostenido. El bienestar se integra de manera transversal al producto, no como un servicio complementario, en respuesta a la creciente demanda de experiencias vinculadas a la salud, el rendimiento y el disfrute consciente del tiempo libre.

Finalmente, Hyatt adelantó que habrá nuevas aperturas en el futuro, reafirmando su compromiso con el desarrollo turístico del país. La apertura de Hyatt Vivid Cabeza de Toro está prevista para mediados de este año, consolidando a la República Dominicana como uno de los mercados estratégicos más importantes para la compañía a nivel regional.