Identifican nuevo ciclo de crecimiento en fusiones y adquisiciones

El mercado global de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) muestra señales claras de reactivación, impulsado por un entorno macroeconómico más estable y por un cambio en la forma en que las organizaciones están utilizando estas operaciones para capturar valor.

Así lo destaca el más reciente informe de McKinsey & Company sobre las principales tendencias que están marcando el comportamiento del sector a nivel mundial.

De acuerdo con el informe, el valor global de las transacciones superiores a 25 millones de dólares aumentó un 12 % durante 2024, alcanzando aproximadamente 3.4 billones de dólares, mientras que el número de empresas que cambiaron de manos creció un 8 %. Este repunte se produce tras un período de contracción y refleja un mercado que comienza a recuperar dinamismo, aunque con mayor disciplina por parte de los inversionistas y equipos directivos.

El estudio subraya que el entorno actual de M&A se caracteriza por decisiones más selectivas y estratégicamente alineadas.

Las compañías están priorizando adquisiciones que fortalezcan capacidades clave, aceleren la transformación digital o permitan la expansión hacia mercados de mayor crecimiento.

Uno de los hallazgos más relevantes es que los programas de adquisiciones sistemáticas continúan generando resultados superiores.

McKinsey destaca que las empresas que realizan múltiples transacciones pequeñas y medianas, integradas dentro de una estrategia clara, tienden a superar consistentemente a aquellas que apuestan por grandes operaciones transformacionales aisladas.

Este enfoque disciplinado permite capturar sinergias de forma progresiva, reducir riesgos de integración y mantener flexibilidad financiera.

El análisis también indica que la inteligencia artificial generativa comienza a influir de manera tangible en el ecosistema de M&A.

Las organizaciones están utilizando estas herramientas para mejorar la identificación de objetivos, acelerar los procesos de diligencia debida y fortalecer la planificación de la integración posterior a la adquisición.

Esta tendencia apunta a que la tecnología no solo transformará los modelos de negocio, sino también la forma en que se ejecutan las transacciones corporativas.

Otro elemento que está redefiniendo el mercado es la persistente brecha de valoración entre compradores y vendedores.

Aunque la inflación y las tasas de interés han comenzado a moderarse, aún existe cautela en la fijación de precios.

Como resultado, muchas operaciones se están estructurando con mecanismos de ajuste, como pagos contingentes, que permiten distribuir el riesgo entre las partes y facilitar el cierre de acuerdos en entornos de incertidumbre.

El informe observa una recomposición sectorial. Industrias como tecnología, energía, salud y servicios financieros continúan concentrando una proporción significativa de la actividad de M&A, impulsadas por la necesidad de transformación, transición energética y consolidación de capacidades digitales.

Al mismo tiempo, se evidencia un mayor interés por activos que permitan a las empresas fortalecer resiliencia operativa y diversificar sus cadenas de suministro.

En términos geográficos, Norteamérica mantiene su posición como el mercado más activo, aunque se perciben señales de recuperación en Europa y en algunas economías de Asia Pacífico.

La evolución de las condiciones financieras y la claridad regulatoria serán factores determinantes para sostener el ritmo de transacciones en los próximos períodos.

McKinsey advierte que, pese a la mejora en los indicadores, el éxito en M&A dependerá cada vez más de la calidad de la ejecución. Las empresas líderes están reforzando sus capacidades internas en áreas como selección de objetivos, debida diligencia avanzada e integración post-fusión, reconociendo que la creación de valor se materializa principalmente después del cierre de la operación.

Asimismo, el estudio enfatiza que la disciplina en la asignación de capital se ha convertido en un diferenciador crítico. Los directorios y equipos ejecutivos están evaluando con mayor rigor el retorno esperado de cada transacción, en un contexto donde el costo del capital sigue siendo más elevado que en la década anterior.

Esta mayor exigencia está contribuyendo a un mercado más racional y enfocado en resultados sostenibles.

De cara al futuro, McKinsey anticipa que la actividad de fusiones y adquisiciones continuará fortaleciéndose gradualmente, siempre que se mantenga la estabilidad macroeconómica y se consolide la confianza empresarial.

Las organizaciones que adopten un enfoque programático, apoyado en analítica avanzada y en una integración disciplinada, estarán mejor posicionadas para capturar valor en este nuevo ciclo del mercado.