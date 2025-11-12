Impulsa programa pionero en seguridad vial “Delivery Seguro”

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Con el objetivo de implementar iniciativas de impacto social y económico, a través del modelo de alianzas público-privadas, así como de asesoría de organismos internacionales, la Cervecería Nacional Dominicana presentó el programa “Delivery Seguro”, una iniciativa pionero en seguridad vial para repartidores dominicanos.

El programa esta diseñado para capacitar a más de 500 repartidores dominicanos en buenas prácticas de conducción y seguridad vial, con el objetivo de generar cambios de conducta sostenibles y fortalecer la cultura vial en el país.

La iniciativa tendrá como aliados estratégicos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Liga Municipal Dominicana (LMD), Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) , Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) a través de su programa CIFAL.

Además, PedidosYa y la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional y la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep).

¨La seguridad vial requiere de colaboración y de una visión compartida. En Cervecería creemos en el poder de las sinergias público-privadas para transformar realidades y generar bienestar. Con el lanzamiento de Delivery Seguro, buscamos fortalecer comunidades y construir una compañía que continúe comprometida con los dominicanos por los próximos cien años¨, dijo Fabián Suárez, presidente de la empresa.