Impulsan 20 startups industriales

Un total de 27 emprendedores se graduaron del Programa de Aceleración de Startups Industriales, tras culminar con éxito un proceso que permitió desarrollar 20 proyectos con impacto en ocho provincias del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana, Valverde (Mao) y San Pedro de Macorís.

La actividad correspondió a la primera promoción del programa, impulsado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), en alianza con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Politécnico Loyola (IPL), con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación industrial del país. El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, destacó que el programa fue concebido para impulsar proyectos en dos subsectores estratégicos: la industria de alimentos y las energías renovables, por su impacto en el crecimiento sostenible.