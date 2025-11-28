INABIE impulsa el desarrollo de más de 2,500 Mipymes que dinamizan la economía nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, destacó que más del 80% de los 3,188 suplidores que participan en los programas de la institución, equivalentes a más de 2,500 empresas, son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que reafirma el compromiso del Gobierno con la inclusión productiva y el fortalecimiento de este sector clave para la economía nacional.

Al exponer en la Expo Feria CODOPYME 2025, Pérez subrayó que 2,500 Mipymes brindan servicios al INABIE, “lo cual la convierte en una de las entidades públicas que más oportunidades genera para emprendedores y productores locales, impulsando encadenamientos comerciales y contribuyendo al dinamismo económico en todo el país”.

“Ocho de cada diez empresas que hoy trabajan con el INABIE son Mipymes. Esa cifra refleja nuestro empeño con la democratización de las compras públicas y con el fortalecimiento del talento y la producción nacional. Cada contrato con una Mipyme es una inversión en la gente y en el futuro del país”, expresó Pérez durante su intervención en la actividad.

De su lado, Fernando Pinales, presidente de CODOPYME, resaltó el rol del INABIE en el crecimiento y la dinamización de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas vinculadas a la producción y suministro de bienes y servicios para los programas sociales del Estado.

“El INABIE ha sido un aliado fundamental para el fortalecimiento del sector. Su apertura, transparencia y compromiso han permitido que más empresas dominicanas crezcan, se formalicen y generen empleo en todo el país”, afirmó Pinales.

El servidor público detalló que, desde el 2020 a la fecha, el monto total contratado asciende a RD$161,007 millones, de los cuales RD$128,862 millones fueron destinados específicamente a Mipymes, incluyendo RD$31,981 millones a empresas lideradas por mujeres.

“A través de esos contratos, la institución no solo garantiza la operatividad de los programas alimentarios y de utilería escolar, sino que también impulsa la sostenibilidad de miles de negocios que aportan empleo y dinamismo a las comunidades”, agregó.

“Apoyamos a MIPYMES que quieren crecer, fortalecerse y mejorar. Colaboremos para ser referente de calidad y responsabilidad social. Juntos somos más”, añadió el director ejecutivo del INABIE.

Destacó, además, los avances del acuerdo entre el INABIE y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que han permitido la capacitación de 1,402 proveedores y 92 colaboradores institucionales, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y la transparencia en los procesos de compra.

“La participación del INABIE en la Expo Feria MIPYMES 2025 es una muestra del compromiso con una gestión pública más abierta, inclusiva y orientada al desarrollo nacional, demostrando que cuando el Estado compra con propósito, las MIPYMES crecen y el país avanza”, destacó.

En el evento participaron también los subdirectores Gilberto Santana, Luis Valdez y Melvin Ramírez, así como directores y encargados de esa institución. Además, representantes del sector Mipyme encabezados por la directora ejecutiva de CODOPYME, Isabel Puig.

Sobre la Expo Feria CODOPYME

La Expo Feria CODOPYME 2025 cierra hoy con éxito tras tres días de actividades y sirvió como un espacio estratégico para impulsar la productividad y el crecimiento del sector Mipyme en el país.

El evento reunió a instituciones clave del sector público, como el INABIE, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), entre otros órganos y personalidades.