Inauguran sistema de almacenaje de energía

La Empresa Generadora de Electricidad Itabo (Egeitabo) puso en marcha su nuevo Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS Itabo), con una inversión superior a 8 millones de dólares, más de RD$500 millones, y una capacidad instalada de 7.5 megavatios (MW), utilizando tecnología de baterías de litio con enfriamiento automático.

Estas baterías permitirán una mejor integración de fuentes renovables y una red más eficiente y resiliente ante las variaciones de la demanda. Al tiempo que fortalece la estabilidad, la eficiencia y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) mediante la prestación de servicios auxiliares de regulación de frecuencia con la tecnología más avanzada y eficiente.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, dijo que este proyecto simboliza que el país avanza hacia una matriz más limpia, estable y resiliente. Precisó que el almacenamiento de energía es el complemento esencial de las energías renovables.

“El sistema BESS (por sus siglas en inglés) de Itabo es una pieza clave dentro de la estrategia nacional de transición energética, ya que contribuye a la estabilización de la red, mejora la calidad del suministro y facilita una mayor integración de fuentes renovables”, dijo.

“Desde el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía (CNE), hemos impulsado una política clara: todos los nuevos proyectos renovables con más de 20 MW de potencia, deben incorporar sistemas de almacenamiento en por lo menos un 50% de su capacidad, ya sea en sitio o mediante infraestructuras centralizadas”, puntualizó.

El nuevo sistema, desarrollado en alianza con Fluence Energy, emplea software con inteligencia artificial capaz de optimizar su rendimiento, anticipar mantenimientos y garantizar la seguridad operativa. Gustavo García, presidente del Consejo de Administración de Egeitabo, afirmó que este proyecto representa un paso decisivo hacia la nueva era del almacenamiento energético del país. Resaltó, además, el papel de Itabo como aliado de valor para el Estado, con RD$17,032 millones en dividendos acumulados y más de 10,000 millones en aportes al fisco en las últimas dos décadas, consolidándose como uno de los principales contribuyentes al crecimiento de la economía dominicana.

El gerente general de Itabo, Edwin de los Santos, recordó que Itabo ha sido la planta más resiliente del sistema eléctrico, con una capacidad de 260 MW y una disponibilidad promedio del 85 %, gracias a una gestión eficiente y a una modernización continua.