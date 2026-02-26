Indocal certifica a Contraloría General

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) hizo entrega oficial de las certificaciones ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 37301: Sistema de Gestión de Cumplimiento a la Contraloría General de la República, en un acto que reafirma el compromiso del Estado con la transparencia, integridad y buena gobernanza.

Durante la ceremonia, el director general del Indocal, Néstor Julio Matos, destacó que, como organismo nacional responsable de la normalización, constituye un alto honor otorgar esas certificaciones a una institución clave en la administración pública.

“Estas certificaciones tienen un significado especial, por el rol fundamental que desempeña la Contraloría, como órgano rector del control interno”, expresó Matos.

El contralor Geraldo Espinosa Pérez dijo que el Indocal desarrolla una “tarea titánica de acompañamiento”, para que las entidades del Gobierno se incorporen a las normas ISO.