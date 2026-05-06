Indocal evalúa reducciones de azufre en diésel

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El director del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), Néstor Matos Ureña, informó que la institución evalúa nuevas reducciones en el contenido de azufre del diésel en el país, como parte de un proceso gradual de mejora de los estándares de calidad del combustible, en respuesta a planteamientos del sector automotriz.

Explicó que la normativa dominicana ya fue actualizada para disminuir la permisividad de azufre desde 7,500 partes por millón (ppm) hasta 2,500 ppm, y que actualmente se analiza la posibilidad de continuar bajando ese nivel. Indicó que una reducción adicional, por ejemplo a 500 ppm, representaría “un avance importante” en términos de calidad y alineación con referencias internacionales.

Precisó que la decisión no depende exclusivamente del Indocal, sino de un comité técnico de normalización de carácter multisectorial, en el que participan representantes del Estado, la industria, el sector académico y los consumidores. Señaló que en ese espacio también está representado el sector automotriz, que ha planteado la necesidad de revisar la norma vigente.

Los directivos de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) instaron al Indocal a revisar la norma Nordom 415, que regula la calidad del gasoil en el país, para que se reduzca a un más el contenido de azufre en el gasoil, ya que de 2,500 ppm sigue siendo insuficiente frente a los estándares internacionales, que rondan las 15 ppm.

Matos sostuvo que, en discusiones previas, se determinó que la capacidad técnica instalada en el país permitía alcanzar el nivel actual de 2,500 ppm. No obstante, consideró que existen oportunidades para continuar mejorando, siempre que se evalúen las condiciones para una implementación viable.

Sobre la propuesta de Acofave de eliminar el gasoil regular del mercado dominicano, Matos Ureña la calificó como una medida compleja bajo las condiciones actuales. “De golpe y porrazo eliminar un combustible como ese en el país creo que es difícil”, expresó. En su lugar, propuso priorizar una estrategia de mejora progresiva de la calidad del combustible, que permita avanzar hacia estándares internacionales sin generar disrupciones significativas en el mercado.

En otro orden, también explicó que la institución mantiene un programa permanente de verificación en las estaciones de expendio de combustibles, enfocado en garantizar la precisión de los dispensadores y proteger a los consumidores.

Matos Ureña ofreció estos detalles al Indocal anunciar la apertura de la convocatoria del Premio Indocal a la Calidad 2026, en el marco del lanzamiento oficial de su tercera edición. este galardón reconoce a organizaciones públicas y privadas que evidencian un uso efectivo de la normalización, la metrología y la evaluación de la conformidad en sus procesos, impactando positivamente en la confianza, la eficiencia y la sostenibilidad.