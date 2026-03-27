INDOCAL presenta conformación de Comité Técnico de Normalización sobre Inteligencia Artificial

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El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) realizó la presentación oficial de la conformación del Comité Técnico de Normalización sobre Inteligencia Artificial, con la participación de representantes del sector público, privado, académico y expertos en tecnología.

Durante la actividad, el director general del INDOCAL, Néstor Julio Matos, destacó la relevancia de esta iniciativa para el país, al considerar que marca un paso firme hacia el fortalecimiento de la calidad y la confianza en el desarrollo tecnológico.

“El desarrollo tecnológico debe ir acompañado de calidad, confianza, visión estratégica y responsabilidad”, expresó Matos, al subrayar que la inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas más transformadoras de la actualidad, con impacto directo en áreas como la educación, la salud, la industria, los servicios y la gestión pública.

El funcionario explicó que la creación de este comité responde a la necesidad de establecer criterios técnicos que orienten el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial, mediante la elaboración y adopción de normas que promuevan la seguridad, la interoperabilidad y las buenas prácticas.

Asimismo, señaló que el comité tendrá un doble rol. A nivel nacional, servirá como un espacio de análisis, discusión y promoción de normas vinculadas a la inteligencia artificial, contribuyendo a fortalecer la base técnica del país. En el ámbito internacional, funcionará como comité espejo de la Organización Internacional de Normalización (ISO), lo que permitirá a la República Dominicana participar activamente en la elaboración de estándares globales en esta materia.

La viceministra de Desarrollo Industrial y secretaria general interina del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA), Gianna Franjul, destacó que la creación de este comité representa un paso firme hacia un futuro donde la innovación tecnológica se adopte con responsabilidad, confianza y altos estándares de calidad.

Durante su intervención, Franjul valoró la iniciativa impulsada por el INDOCAL, resaltando su importancia dentro del fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad y su alineación con la Política Nacional de Calidad 2024-2028.

De su lado, la directora de Innovación e Inteligencia Artificial de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Yuberkis Chevalier, afirmó que esta iniciativa representa un paso clave para reducir la fragmentación tecnológica, mitigar riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial y generar confianza tanto en el sector público como en la ciudadanía.

“Este comité llega en un momento muy oportuno. Nuestro país avanza hacia la consolidación de un marco de gobernanza de datos, con proyectos ya depositados en el Congreso Nacional, así como el desarrollo de capacidades en talento digital y la incorporación progresiva de la inteligencia artificial en los servicios públicos”, expresó.

En la actividad participaron, por el INDOCAL, Vladimir Jiménez, director de Normalización; Mercedes Suero, encargada de Normas de Ingeniería y Ciencias; y Eduardo Llano, encargado de Normas Internacionales.

Asimismo, estuvieron presentes Luisana Valdez, directora técnica del CODOCA; Karina del Monte, directora ejecutiva de la Cámara de TIC; y Jessica Calcaño, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH).

La creación de este comité representa un avance significativo en la preparación del país frente a los retos de la transformación digital, promoviendo un desarrollo tecnológico más seguro, confiable y alineado con estándares internacionales.