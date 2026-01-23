La industria no busca excusas en sus entrañas

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Si nos colocamos en un ángulo que amplíe el campo de visión y nos permita mirar más allá de lo observado en nuestra entrega de este martes, los cuatro factores con mayor incidencia en la actividad industrial durante el último trimestre de 2025 —la baja del nivel de actividad económica (20%), el costo de las materias primas (15%), la competencia desleal (14%) y la competencia de productos importados (14%)— dibujan una realidad elocuente: la industria percibe que sus flaquezas residen más en el entorno que en sus propias ineficiencias.

Revela, además, que el principal desafío no es la capacidad productiva, sino un marco macroeconómico y competitivo que estrecha los márgenes, limita la escala y expone a la industria local a importaciones y prácticas informales bajo condiciones claramente asimétricas.

El primer factor apunta a un problema de demanda antes que de capacidad. La industria no opera contra su frontera productiva: hay capacidad ociosa, consumo débil e inversión contenida. No es, pues, un problema de producir, sino de vender. Y cuando no se vende, se erosiona la posibilidad de alcanzar economías de escala, se posterga la modernización y se reduce la capacidad de absorber costos crecientes.

En segundo lugar, la industria enfrenta una presión de costos en un entorno de bajo dinamismo. Costos elevados combinados con una demanda lánguida empujan inevitablemente a la caída de los márgenes. Al no poder trasladar plenamente esos costos a los precios, la rentabilidad se adelgaza y, con ella, la capacidad de reinversión.

En tercer lugar, emerge la competencia que no se percibe como justa, un tema ya abordado en nuestra entrega anterior: un terreno de juego inclinado donde no todos compiten con las mismas reglas ni cargan con los mismos pesos.

En cuarto lugar, aparece la apertura sin amortiguadores productivos. La industria local se enfrenta a importaciones más baratas frente a las cuales no puede compensar con producción a escala, tecnología, financiamiento accesible ni energía competitiva. Es una carrera desigual desde la línea de salida.

Al final, estos factores confluyen en un problema sistémico, casi circular: la baja actividad reduce el volumen, el menor volumen eleva el costo unitario, el mayor costo debilita la competitividad, la pérdida de competitividad cede terreno a las importaciones y a la informalidad y la pérdida de mercado devuelve a la industria a un nivel aún más bajo de actividad. No se trata de un choque aislado, sino de una dinámica que se retroalimenta.