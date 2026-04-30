Industriales advierten riesgos en medidas sobre medicamentos genéricos y biosimilares

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La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó preocupación por un conjunto de disposiciones contempladas en propuestas de reforma que impactan el sector farmacéutico, particularmente en lo relativo a los medicamentos genéricos.

Durante su intervención en el marco del Día de la Industria Nacional, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, señaló que iniciativas como la prescripción obligatoria por Denominación Común Internacional (DCI), así como la intercambiabilidad de biológicos y biosimilares, podrían generar distorsiones relevantes en el sistema de salud.

A juicio del gremio industrial, estas medidas, junto con el establecimiento de precios tope de cobertura, “podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema de salud y alterar las reglas de juego” en un sector que ha mantenido un crecimiento sostenido en la economía dominicana ￼.

Pujols indicó que la AIRD ya ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para abordar estas inquietudes, destacando la apertura de las autoridades para escuchar los planteamientos del sector.

El señalamiento se produce en el contexto de las discusiones sobre la reforma de la seguridad social, donde también se evalúan cambios estructurales que impactarían tanto a empleadores como a afiliados. En ese marco, la AIRD insistió en la necesidad de que cualquier modificación sea sustentada en análisis técnicos rigurosos y considere los efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y el entorno productivo.

El gremio reiteró su disposición a participar en el diálogo técnico, advirtiendo que decisiones apresuradas en materia de medicamentos genéricos y políticas de sustitución podrían tener implicaciones más amplias sobre la industria farmacéutica nacional y el acceso a tratamientos.