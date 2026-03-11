Inflación se modera en febrero 2026: precios de algunos alimentos bajan y el IPC registra 0.03 %

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó que en febrero de 2026 el índice de precios al consumidor (IPC) apenas varió un 0.03 %, reflejando la normalización en la oferta de alimentos básicos como el pollo fresco y los plátanos, así como otros productos agrícolas que habían sido afectados por las lluvias intensas de finales de 2025, vinculadas a la tormenta Melissa.

El BCRD agrega que, en este contexto, el comportamiento del IPC en febrero de 2026 estuvo explicado principalmente por la variación de -0.56 % observada en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

La entidad monetaria indica que la inflación interanual medida desde febrero de 2025 hasta febrero de 2026 se situó en 4.67 %, menor en 31 puntos básicos al 4.98 % verificado en el mes de enero, manteniéndose dentro del rango meta establecido en el programa monetario de

4.0 % ± 1.0 % por 34 meses consecutivos, es decir, a lo largo de los dos años y diez meses transcurridos desde mayo de 2023 hasta la fecha.

En lo que respecta a la inflación subyacente mensual, informa que la misma se ubicó en 0.33 %, situando la interanual en 4.76 %, permaneciendo de igual forma dentro del objetivo establecido por el Banco Central. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general correspondientes a febrero 2026, el BCRD destaca las reducciones de los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Transporte, las cuales atenuaron los aumentos observados en los grupos Restaurantes y Hoteles, Bienes y Servicios Diversos, Salud y Vivienda.

El BCRD informa que el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una tasa de variación de -0.56 %, producto de las disminuciones de precios en los plátanos verdes y maduros, el pollo fresco, los ajíes, los tomates, las batatas, las zanahorias, las papas, entre otros. En contraste, los incrementos de precios registrados en los guandules verdes, el bacalao, la carne corriente de res, los refrescos y el café contribuyeron a que la variación en el índice de este grupo no fuese más negativa.

El grupo Transporte experimentó una variación de -0.20 %, fundamentada principalmente en las reducciones de precios de los automóviles. Este resultado se evidenció a pesar de las alzas verificadas en las tarifas del pasaje aéreo y los servicios de reparación de vehículos.

En cuanto a la tasa de 0.75 % reflejada en el IPC del grupo Restaurantes y Hoteles, la misma obedece a los incrementos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento y el servicio de pollo.

El IPC de Bienes y Servicios Diversos registró una variación de 0.40 %, como resultado del aumento en los precios de los servicios y artículos de cuidado personal. Asimismo, el grupo Salud presentó una tasa de 0.79 %, explicada por el incremento en los precios de los productos farmacéuticos, mientras que el índice de Vivienda exhibió un crecimiento de 0.29 %, asociado al alza en el servicio de alquiler.

Inflación en bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables mostró una tasa negativa de 0.11 % en febrero de 2026, producto de las disminuciones de precios en algunos bienes alimenticios, asimismo influyeron las caídas en los precios de los automóviles. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, el mismo reportó una inflación de 0.16 %.

IPC por regiones geográficas

La inflación por regiones geográficas en el mes de febrero comparado con enero 2026 muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alcanzó una variación de 0.07 %, la región Norte o Cibao de -0.03 %, la región Este de 0.16 % y la región

Sur de -0.12 %. Las tasas observadas en las regiones Ozama y Este responden a una mayor incidencia de los incrementos en los servicios de alquiler de vivienda, mientras que las variaciones negativas en las regiones Norte y Sur obedecieron a un mayor impacto de las reducciones reflejadas en el grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

Inflación por quintiles

El órgano rector concluye que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron una tasa de inflación de 0.02 % para el quintil 1, 0.03 % el quintil 2 y 0.05 % en el quintil 3. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.01 % y 0.12 %, respectivamente. La tasa más pronunciada verificada en el quintil 5 se deriva del efecto conjunto de un menor aporte de las caídas experimentadas en los alimentos y una mayor contribución de los incrementos en las tarifas del pasaje aéreo y los servicios de alimentos preparados fuera del hogar. Es preciso destacar que en el quintil 4, además de la influencia de los bienes alimenticios incidió la reducción observada en los automóviles