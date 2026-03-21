Informalidad en seguridad privada provoca pérdidas de más de RD$1,600 millones al Estado

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El Estado dominicano deja de percibir más de RD$1,600 millones anuales debido a la informalidad en el sector de la seguridad privada, una situación que distorsiona la competencia y debilita la sostenibilidad de las compañías que operan dentro del marco legal, advirtió la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc).

La advertencia fue realizada por el presidente del gremio, mayor general retirado Freddy González Estrada, al intervenir en la Asamblea General Ordinaria de la entidad, celebrada en el salón de eventos de la Torre Empresarial AIRD.

González Estrada explicó que, según un estudio del sector, mientras las empresas formales realizan importantes aportes al fisco y a la seguridad social, una parte significativa del mercado opera al margen de la ley, generando una “fuga de recursos” que afecta directamente al Estado y crea una competencia desleal.

El dirigente empresarial señaló que esta práctica impacta negativamente la calidad del servicio y limita el crecimiento de un sector que cumple una función esencial en la protección de actividades productivas y estratégicas del país.

Asimismo, destacó que la seguridad privada genera cerca de 62 mil empleos directos y sustenta a más de 266 mil personas, lo que evidencia su importancia en el tejido social y económico de la República Dominicana.

Directivos de Adesinc.

En ese contexto, insistió en la necesidad de establecer un marco regulatorio claro, estable y coherente, al considerar que los cambios constantes en los criterios de supervisión generan incertidumbre y afectan la operatividad de las empresas.

El presidente de Adesinc expresó además la disposición del gremio de colaborar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para fortalecer la institucionalidad del sector, elevar los estándares del servicio y enfrentar la informalidad de manera más efectiva.

Durante la actividad, que contó con la presencia del director ejecutivo de la Superintendencia, mayor general Francisco Antonio Ovalle Pichardo, se abordaron los principales retos, oportunidades y perspectivas del sector de la seguridad privada en el país.

Finalmente, González Estrada subrayó que tanto la Superintendencia como Adesinc están llamadas a trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo nacional, en apego a la ley y al interés colectivo.

Sobre Adesinc:



Mesa central de la asamblea general ordinaria de Adesinc.

Adesinc es una organización sin fines de lucro que agrupa a las principales compañías del sector formal y organizado de la seguridad privada del país.

Fue fundada en enero de 1982 e incorporada mediante el decreto número 108-92, de fecha 2 de abril de 1992. Su membresía actual está compuesta por más de 80 empresas formales del sector, las cuales aportan alrededor de 90 millones de horas de vigilancia y protección anuales.

ADESINC agrupa empresas de seguridad en las modalidades de vigilancia, transporte de valores, asesoría, consultoría e investigación en seguridad, seguridad electrónica y distribución de equipos de seguridad, entre otras.