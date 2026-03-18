Informe cita atrasos de RD índices tecnológicos

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Pese a que RD cuenta con una penetración de internet del 85%, más de 15 operadores interconectados y una infraestructura con una disponibilidad superior al 99.99%, ocupa el puesto 97 en el Global Innovation Index, pues apenas produce cuatro patentes al año y destina el 99% de su gasto en inteligencia artificial (AI) a soluciones importadas.

Así lo establece el informe “Perspectivas de la digitalización: República Dominicana”, elaborado por el think tank Tabuga, el cual señala que entre 2020 y 2025 el país retrocedió siete posiciones en el Global Innovation Index y tres en el Índice Latinoamericano de IA, mientras se proyectaba un gasto de US$300 millones en soluciones de IA durante 2025.

En la presentación del informe, Arturo López Valerio, fundador de Tabuga, consideró que el país se encuentra en la “trampa de la complacencia”, pues se jacta de su crecimiento económico mientras pierde posiciones en los indicadores que determinan la competitividad futura.

República Dominicana invierte, dijo, en educación, conectividad y formación técnica, pero sus resultados en producción de conocimiento, propiedad intelectual y capacidad innovadora permanecen en niveles mínimos.

Propuso incentivos fiscales para migrar del consumo de IA importada hacia el desarrollo de soluciones con componente local, cuya meta sería incrementar la proporción del gasto en IA con participación dominicana del 1% al 15% en cinco años.

Recomendó establecer esquemas de compensación competitivos para especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos, con el fin de favorecer la retención de capital humano especializado.

A su juicio, la mayoría de las organizaciones dominicanas no innovan por falta de ideas o presupuesto, sino porque sus departamentos no logran comunicarse eficazmente cuando se trata de implementar innovación. Indica que el análisis de 417 licitaciones tecnológicas públicas en el 2025 evidencia patrones de fragmentación y duplicación.

La desactualización del andamiaje jurídico que rige el ecosistema tecnológico constituye un obstáculo estructural que limita la capacidad del país para regular fenómenos que ya forman parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos y del funcionamiento de su economía.

Consideró que las iniciativas del sector privado en formación de nube, analítica, ciberseguridad e IA intentan cerrar brechas que el sistema público aún no aborda a profundidad.