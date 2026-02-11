Infotep esperan capacitar a 918 mil personas en este año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la meta de capacitar a más de 918 mil participantes en todo el territorio nacional en 49,129 acciones formativas, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) dio ayer inicio formal a la docencia presencial y virtual correspondiente al año 2026.

La entidad llevará a cabo este año una oferta de 643 programas de capacitación, orientados a fortalecer las competencias técnicas y profesionales de jóvenes y adultos.

La docencia 2026 se desarrollará a través de una red nacional integrada por 60 centros propios del Infotep y 234 Centros Operativos del Sistema (COS), con el respaldo de 3,085 docentes y facilitadores, distribuidos en todo el territorio, responsables de asegurar la calidad, pertinencia y alcance de los procesos formativos.

El saliente director general del Infotep, Rafael Santos Badía, expresó que se han incorporando formación 4.0, áreas STEM, Formación Dual, Formación Continua en Centro, así como capacitaciones en los Politécnicos del Ministerio de Educación (Minerd), un esfuerzo que impactará directamente la economía nacional y permitirá que miles de personas transformen sus vidas a partir de la formación y capacitación recibidas.

En el ámbito de la modalidad virtual, informó que se incorporan 84 programas, ampliando el acceso a la formación técnico profesional y facilitando la participación de personas desde distintas regiones del país, independientemente de su ubicación geográfica o condiciones laborales.