¿Inicia hoy una nueva era en la gestión fiscal en Chile?

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Hoy asume la Presidencia de Chile José Antonio Kast, y acaso sea oportuno retroceder a la mañana del 8 de enero, cuando, bajo un calor que parecía brotar del propio aire, el entonces flamante presidente electo envió a la comunidad empresarial dos señales claras y contundentes sobre el rumbo que tomaría su administración. Ocurrió durante un encuentro celebrado en la sede del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), ante una audiencia ávida de descifrar los primeros gestos de este nuevo ciclo político. En esas instancias, donde cada palabra pesa y cada silencio se interpreta, Kast dejó entrever algo más que intenciones: delineó un marco de prioridades.

La primera señal fue su rechazo tajante al proyecto de ley de reajuste salarial y beneficios para el sector público que, en los últimos días de su mandato, impulsa el gobierno de Gabriel Boric. Un proyecto que, según Kast, se sostiene “sobre un presupuesto que no existe”.

Tras tres años consecutivos de déficit fiscal heredado, el camino —a juicio del mandatario — no admite ambigüedades. “Tenemos que hacer un ajuste fiscal. Hay que respetar una regla básica: no se puede gastar más de lo que ingresa. Por eso es tan negativo que se empiece a discutir ahora una ley de amarre. Lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer en el último mes”, expresó el presidente electo, con la determinación que suele acompañar a quien se prepara para asumir responsabilidades críticas.

La segunda señal fue más sutil, pero no menos elocuente. Entre los integrantes del equipo que lo acompañaron no pasó inadvertido Jorge Quiroz, presentado ante los empresarios como una pieza clave de la futura administración. Aunque aún no había sido designado oficialmente, en Chile pocos dudaban de que se trataba del próximo ministro de Hacienda, confirmación que llegó el 20 de enero.

Si bien algunos cuestionan sus vínculos con el mundo empresarial, economistas de reconocida trayectoria, como Klaus Schmidt-Hebbel, han destacado que Quiroz reúne la solvencia técnica necesaria para enfrentar los desafíos fiscales, incentivar la inversión y recomponer el clima macroeconómico. En sus intervenciones públicas, Quiroz ha insistido en la necesidad de eliminar permisos redundantes y barreras regulatorias que hoy asfixian la inversión, frenan la productividad y ralentizan la reactivación económica.

En encuentros con el sector privado también ha defendido la competencia tributaria como instrumento para atraer capitales y ha promovido la idea de una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que simplifique los procesos de inversión. Todo ello apunta a una agenda nítida de competitividad, tanto en el plano tributario como en el regulatorio.

En materia fiscal, semanas después de participar con Kast en aquel encuentro empresarial, Quiroz no pudo ocultar su alarma cuando se conoció que el déficit fiscal se disparó al 2,8 % en 2025. Advirtió que esto coloca a Chile en una “emergencia económica”, aunque aseguró contar con un plan para frenar el “despilfarro” del Estado.

Su rol comienza a perfilarse en una línea comparable a la de Luis Caputo en Argentina, aunque sin el dramatismo que ha acompañado la experiencia trasandina. Mientras Quiroz asumiría en un país que aún no ha llegado al colapso económico, a Caputo le tocó la ingrata tarea de convertirse en la palanca técnica de la administración de Javier Milei para sacar a Argentina de una crisis fiscal extrema, con inflación desbordada y un default implícito que erosionaba la confianza.

En otras palabras, si el desafío de Quiroz será ajustar y afinar una maquinaria que aún funciona —aunque con evidentes desajustes—, el de Caputo ha sido el de un bombero económico: apagar incendios, retirar escombros y reconstruir credibilidad casi desde cero.