Inician construcción de molino harina con inversión RD$1,100 M

Con una inversión proyectada de RD$1,100 millones, la Cooperativa de Servicios Múltiples de Procesadores de la Harina (Cooproharina) dejó iniciada la construcción de su nuevo molino, que estará ubicado en el Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste (DISDO), proyecto que forma parte del plan de expansión y modernización de la cooperativa.

Para impulsar este proyecto fue firmado un acuerdo de financiamiento de RD$600 millones con el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex). La obra, que se espera esté lista a finales de 2027, aumentará la capacidad de producción actual de harina de 200 a 400 toneladas métricas diarias, lo que equivale a incremento de un 200%, además de una significativa mejoría en la calidad de ese producto.

El presidente del Consejo de Administración de Cooproharina, Marino De Dios, destacó de dicha construcción representa un paso importante en el fortalecimiento de la industria harinera nacional, en especial para los procesadores de la harina y para la cooperativa ofertar una gama más amplia de sus productos Dorapan.

“Este ambicioso plan es considerado un hito histórico para los procesadores de la harina, considerando que la nueva planta permitirá aumentar la eficiencia productiva, mejorar la calidad de los productos y garantizar una producción suficiente para sus socios (más de 800) y demás clientes de la cooperativa obteniendo un organismo competitivo en la producción de harina en el mercado nacional”, sostuvo.

De su lado, el gerente general de la empresa DeKer Soluciones, Richard Despradel, dijo será uno de los molinos más modernos que existen.