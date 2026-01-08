Iniciará campaña contra el fraude digital

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que a partir de este año ejecutará, junto a otras entidades del Estado, una estrategia nacional orientada a enfrentar el chantaje, la extorsión digital y la difusión de noticias falsas en medios digitales y redes sociales.

El órgano regulador explicó que esta estrategia estará centrada en la educación y concientización de la ciudadanía, así como en el fortalecimiento y la actualización del marco legal, a fin de que este contribuya de manera firme, coordinada y eficaz al combate de los delitos digitales.

La institución expresó que estas medidas surgen en un contexto de crecimiento preocupante de prácticas ilícitas que afectan la seguridad, la reputación y los derechos fundamentales de las personas e instituciones.

Subrayó que el conocimiento de la ley, la concientización y la educación son herramientas esenciales para proteger a la nación frente a este flagelo, y que la creación de alianzas estratégicas con instituciones clave será determinante para perseguir y erradicar la extorsión digital.

Indicó que en esta campaña participarán el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología , la Policía Nacional y el Ministerio Público, entre otras entidades del Estado. Enfatizó la necesidad de enfrentar con rigor y determinación lo que denominó el “negocio de la extorsión”.