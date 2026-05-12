Iniciativa busca atraer inversión de China

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El cónsul general de la República Dominicana en Shanghái, Carlos Mendieta, aseguró que has impulsado iniciativas dirigidas a atraer inversiones hacia el país, fortalecer los vínculos empresariales y abrir oportunidades para la entrada de productos dominicanos al competitivo mercado chino, considerado uno de los más grandes del mundo.

Mendieta destacó que desde su llegada a la República Popular China, ha desarrollado una agenda enfocada en la promoción económica, comercial y cultural de la RD, posicionando al país como un destino atractivo para la inversión, turismo e intercambio comercial con Asia.

Como parte de esa estrategia ha realizado encuentros con empresarios y asociaciones comerciales de las provincias bajo su jurisdicción, promoviendo oportunidades de inversión en sectores como turismo, zonas francas, agroindustria, energía y manufactura. Asimismo, se han impulsado acciones para ampliar la presencia de productos dominicanos en el mercado chino y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales.

Entre las iniciativas desarrolladas figura la Semana Empresarial de Negocios e Inversiones, realizada en abril, donde empresarios chinos conocieron las ventajas competitivas y el potencial económico de República Dominicana.

Además, el consulado ha trabajado en la facilitación de visados y en la promoción turística, buscando incrementar el flujo de visitantes asiáticos.