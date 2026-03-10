Inmobiliaria Reservas participará en la 3ra Feria Inmobiliaria Banreservas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Inmobiliaria Reservas, empresa filial del Banco de Reservas, participará en la tercera Feria Inmobiliaria Banreservas, que se realizará del 18 al 22 de marzo en las ciudades de Nueva York y Lawrence, en Estados Unidos.

La feria se desarrollará los días 18, 19 y 20 de marzo en el Radio Hotel, piso 12, ubicado en 500 W 181st St., New York, NY 10033; y los días 21 y 22 de marzo en el Parthum School Complex, situado en 255 E Haverhill St., Lawrence, Massachusetts, en horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Rafael Madera, vicepresidente ejecutivo de Inmobiliaria Reservas, expresó que este evento representa una oportunidad para presentar a los dominicanos de la diáspora una amplia oferta de proyectos inmobiliarios en toda la República Dominicana, facilitando así el acceso a una vivienda o inversión en su país de origen.

“Con nosotros los clientes podrán separar sus propiedades con solo US$500, realizando una inversión accesible y segura. Además, recibirán asesoría personalizada durante todo el proceso para adquirir una propiedad en la República Dominicana”, aseguró Madera.

Agregó que, como parte del Grupo Reservas, Inmobiliaria Reservas ofrecerá un catálogo con más de cien proyectos disponibles en el Gran Santo Domingo, Baní, Santiago, La Vega, Punta Cana y Bávaro, donde los interesados podrán optar por casas, apartamentos, villas y solares, con el respaldo financiero de Banreservas.

La entrada a la feria estará limitada a las personas que realicen una cita previa. Para agendar su visita o conocer más detalles sobre las ofertas, los interesados pueden comunicarse al 809-960-5900 o visitar la página web www.inmobiliariareservas.com.