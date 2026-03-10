Insiste RD debe renegociar contrato con la Barrick Gold

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El economista Luis H. Vargas insiste en que es fundamental renegociar el contrato que tiene el Gobierno dominicano con la empresa minera Barrick Gold, porque es la única medida que que tiene el país para poder amortiguar “la tronera” que implica el aumento en el precio del petróleo.

“No se puede esperar que el alza del precio del oro pueda compensar el alza de los precios de los combustibles minerales, concretamente el gas natural y el petróleo, porque nuestras importaciones fueron de cerca de los US$60.00, muy bajo, el año pasado apenas llegaron a menos de los US$5,000 millones, cuando en el 2023 habíamos llegado a US$5,400 millones en el caso de las importaciones”.

En ese sentido, agregó que es por eso que se ve un estancamiento en el valor de las importaciones y que en el caso del oro, lo que se logró subir en el 2025 con respecto al 2024 fue US$723 millones.

Advirtió que la actual bonanza del oro, cuyo precio ha subido notablemente, no compensa la brecha de más de US$2,000 millones generada por la importación de combustibles, a pesar de que el 95% de las exportaciones mineras nacionales provienen de la mina Pueblo Viejo.

Consideró que fue un error que se mantuviera “estancado” el precio del oro, a pesar que se veía a venir los conflictos que se están registrando en el medio oriente, por lo que el país no aprovecha justamente esta bonanza por el aumento de ese metal.