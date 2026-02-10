Insta empresariado a abrir pasantías para personas sordas

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La directora general del Centro Académico Moderno Internacional (CAMI), Cruz María Encarnación, llamó al empresariado a abrir las puertas de sus negocios para que personas con discapacidad auditiva puedan realizar pasantías laborales y acceder a oportunidades de empleo.

Encarnación explicó que CAMI es un centro de formación técnico profesional fundado en 2022 en Villa Mella, que trabaja con personas con y sin discapacidad, aunque en la actualidad concentra gran parte de sus esfuerzos en la población sorda. Señaló que el objetivo principal es facilitar la inserción laboral de estos jóvenes o impulsar su emprendimiento, una vez concluyen su proceso de capacitación.

Indicó que el centro ha formado a más de 40 personas con discapacidad auditiva y mantiene una matrícula activa de unas 75 en distintos cursos, entre ellos repostería, inglés básico, belleza básica, mecánica, robótica, gondoleros para supermercados. Algunos de estos procesos han incluido pasantías en establecimientos comerciales, lo que ha permitido a varios participantes adquirir experiencia práctica.

Agregó que CAMI funciona como un centro privado, donde el 20 % del costo de los cursos pagados se destina a la formación gratuita de personas con discapacidad. Además, el proyecto se apoya en voluntarios, donaciones y colaboraciones puntuales de intérpretes y facilitadores.

La joven con discapacidad auditiva, Taisey Aquino, quien labora en CAMI en el área de servicio al cliente, destacó la importancia de la formación técnica, pues abre las puertas a la inclusión laboral y a mejores oportunidades para salir de la pobreza.