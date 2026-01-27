Insta a estrategia de la República Dominicana para exportar más a EEUU

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El economista Raúl Ovalles afirmó que la República Dominicana se encuentra en una posición estratégica para atraer inversiones y fortalecer sus exportaciones hacia Estados Unidos, en medio del nuevo orden arancelario que ha elevado el arancel promedio aplicado por ese país a sus socios comerciales a niveles no vistos en casi 80 años.

Durante una conferencia en un evento de Acoprovi, sostuvo que este escenario representa una oportunidad que el país debe aprovechar mediante una estrategia nacional bien diseñada y coordinada con el sector privado.

Indicó que en sectores donde la República Dominicana compite con países que enfrentan aranceles más altos, como Nicaragua en la producción de ron y cigarros, el país gana competitividad de forma automática. A su juicio, esta ventaja debe ser utilizada para atraer nuevas inversiones, especialmente en momentos en que empresas buscan relocalizar o diversificar sus centros de producción.

“Se requiere una estrategia nacional inteligentemente junto con el sector privado para que el país busque esas inversiones. Ya hay empresas mexicanas que exportan a los Estados Unidos que se han instalado en Tamboril, pero han sido hechos aislados, no siguiendo una estrategia previamente diseñada”, dijo.

Ovalles explicó que la República Dominicana se ubica en el rango de arancel del 10 %, junto a otros 98 países, pero con ventajas logísticas y productivas frente a varios competidores regionales. Señaló que el país es el de mayor tamaño dentro de ese grupo más cercano a la costa este de Estados Unidos y destacó la capacidad industrial de Santiago para incrementar la producción exportable con mayor rapidez que otras ciudades de la región.

Expuso que las proyecciones para 2026 muestran una mejora. El FMI revisó al alza el crecimiento de Estados Unidos hasta 2.4 %, un escenario positivo para República Dominicana.