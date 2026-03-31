Insta fortalecer educación para aprovechar mejor IA

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La República Dominicana debe fortalecer de manera urgente su sistema educativo para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y la transformación digital para el desarrollo económico, afirmó el director académico del Centro de Estudios Financieros (CEF), Edesio Ureña.

Destacó que el país enfrenta debilidades en áreas fundamentales como matemáticas, lengua e historia, lo que limita el desarrollo del pensamiento crítico necesario en un entorno cada vez más tecnológico.

Indicó que estas competencias representan la base sobre la cual debe construirse cualquier proceso de modernización educativa y adaptación al mercado laboral. “Hay un camino largo por recorrer en la formación básica. Sin esos fundamentos, es difícil utilizar correctamente las herramientas tecnológicas”, expresó.

Ureña planteó que la formación debe iniciar desde edades tempranas, con un enfoque progresivo que combine el dominio de habilidades básicas con la incorporación gradual de herramientas digitales.

Explicó que el uso de la tecnología debe estar acompañado de la capacidad de análisis, para evitar una dependencia que sustituya el razonamiento humano.

Impacto en la economía.

Ureña aseguró que el avance de la inteligencia artificial está redefiniendo las exigencias del mercado laboral, lo que obliga a las empresas y profesionales a actualizarse de manera constante y fortalecer sus capacidades de análisis.

Subrayó que las herramientas tecnológicas representan una oportunidad para mejorar la eficiencia y la precisión en los procesos, pero insistió en que el factor humano sigue siendo determinante.

“Son instrumentos que permiten reducir tiempos y aumentar la fiabilidad de los resultados, pero el razonamiento humano siempre debe prevalecer”, expresó.

Indicó que el uso de la inteligencia artificial ha simplificado tareas que antes requerían horas de trabajo, como los cálculos financieros que ahora pueden realizarse en segundos con altos niveles de exactitud.

Advirtió que el principal riesgo radica en depender exclusivamente de estas herramientas sin desarrollar el pensamiento crítico.

“Lo peligroso es dejar de razonar, dejar de estudiar y basarlo todo en lo que diga la tecnología”, señaló.

En cuanto a la formación superior y técnica, Edesio Ureña recomendó impulsar una educación más integral, que combine especialización con conocimientos en otras áreas, a fin de formar profesionales con una visión más amplia.

Señaló que este enfoque permitiría responder de forma más efectiva a las exigencias de un mercado laboral cambiante.

“Es importante que las personas no se limiten a su campo. Un profesional de finanzas puede enriquecerse con marketing o psicología”, indicó. Destacó que este enfoque multidisciplinario contribuye a una visión más amplia y a una mejor toma de decisiones en entornos complejos.

De igual forma, destacó la importancia de que las académicas mantengan estándares de calidad y metodologías prácticas que conecten la teoría con situaciones reales.