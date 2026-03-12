Cuando el Internet gritaba

Creado: Actualizado:

Hubo un tiempo en que la tecnología ponía todo en pausa. La película terminaba y había que devolver la cinta al inicio. La señal inequívoca de que la historia regresaba lentamente al principio era el sonido ronco y constante. La pausa del retorno, mecánica e inevitable, era el espacio para comentar una escena o discutir el final.

Años después apareció el internet y, en sus inicios, dependía de la línea telefónica de la casa. Era desconectarte de uno para conectar el otro. Había que escoger. Esa generación tenía el poder de dejar a todos incomunicados con un simple clic. El cable se ocupaba y el módem empezaba a “gritar” y pulsos electrónicos. Anunciaba que la conexión venía entrando mientras otro mundo se abría paso. A los gritos del módem le seguían los de la hermana en otra habitación. Las quejas de quienes esperaban un chance en el teléfono y la urgencia de alguien más intentando contactar la casa.

En esas aparecía la vecina. Pues los padres, conociendo las mañas, llamaban a Dilcia para que pasara el mensaje:

“Que se desconecten, que estoy llamando desde hace rato”. Este nuevo grito de un tercero cruzaba el patio, pasaba por encima de la mata de mango y llegaba más rápido que cualquier archivo que todavía tardaba minutos en descargarse.

Conectarse a internet no era un asunto individual. Conectarse implicaba incomunicar a alguien más y obligaba a negociar minutos y a desarrollar la virtud de la paciencia, en beneficio del bien común. El buen juicio también era un valor a tomar en cuenta. Mientras hoy hacemos uso prácticamente ilimitado del internet, antes se pagaba según el consumo.

Por tanto, un cuarto grito podía entrar en escena: la queja de quien pagaba las cuentas cuando, a fin de mes, aparecía la factura.