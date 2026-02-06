Inversión extranjera crece 97 % en cinco años

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana consolida su posición como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe. Durante los últimos cinco años, el país ha logrado prácticamente duplicar los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), alcanzando en 2025 un nuevo récord histórico, el cuarto de manera consecutiva, con US$5,032.3 millones, lo que representa un incremento cercano al 97 % en ese período, según estadísticas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.

Para Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), este desempeño va más allá de las estadísticas. “Estos no son solo números, son señales de confianza, visión de largo plazo y el resultado de una estrategia país que apuesta por la estabilidad, la competitividad y la apertura al mundo”, afirmó. En cuanto a los sectores de destino, la IED en 2025 registró una mayor participación en turismo (26.3 %), seguido por energía (23.8 %) y bienes raíces (15.7 %). A estos se suman los sectores comercio e industria (10.5 %), zonas francas (8.7 %) y minería (6.7 %), mientras que el sector financiero (3.4 %) y otros (4.9 %) completaron la distribución.