Inversión turismo en Samaná supera los RD$1,800 millones

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Con la entrega ayer de la reconstrucción del puente peatonal Las Terrenas, la inversión del Ministerio de Turismo alcanzó unos RD$400 millones en el municipio Las Terrenas, de la provincia de Samaná.

En total, la inversión en la provincia del noreste asciende a más de RD$1,800 millones, que es parte de la estrategia del ministerio para fortalecer el crecimiento del destino, que es uno de los pilares del turismo de la República Dominicana.

De acuerdo al ministro David Collado, en la reconstrucción de la Pasarela Las Terrenas, la inversión fue de RD$14,401,474, a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceistour).

Resaltó la importancia de la obra para ese destino turístico de Samaná.

"Obras como esta tienen un impacto directo en la gente, en su calidad de vida. Estamos transformando Las Terrenas, la visión de un destino turístico que en 2025 recibió 208 mil turistas, reflejo de un crecimiento de un 46% con relación al 2024".

El ministro detalló algunas obras realizadas en el destino, como La Plaza de los Vendedores del Pueblo de los pescadores, a un costo de RD$287 millones y la construcción de infraestructura vial, con RD$68 millones. Dijo que hay levantamientos para continuar el desarrollo del destino, porque lo que se quiere es que el sector turístico genere empleos para toda la comunidad.