Invertirán US$1,700 MM en complejo turístico

La construcción del complejo turístico Cruise On Land Punta Cana se convierte en un proyecto más ambicioso, debido a que su desarrollar adquirió la licencia del World Trade Center (WTC) para incluir un moderno edificio corporativo, elevando la inversión a US$1,200 millones.

La información fue ofrecida por desarrolladores del proyecto, quienes destacaron que el proyecto a despertado el interés de siete fondos de inversión internacionales, entre ellos de Asía, Europa y Estados Unidos.

La obra contempla un parque acuático inmersivo, playa artificial con piscina de olas, un ecoparque de atracciones, lago interactivo, complejo deportivo, plaza Comercial, centro de convenciones, restaurantes, entre otros servicios turísticos, que lo convertiría en un complejo ecosostenible y accesible, en un área de más de 860.000 metros cuadrados.

Hernando Gómez, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Cruise On Land Internacional, expresó que Cruise On Land Punta Cana es una propuesta innovadora y disruptiva que busca diversificar la oferta turística dominicana, además de dotar a Punta Cana de epicentro urbano de clase mundial.

Además, resaltó que el proyecto se concibe debido a la confianza del capital internacional en la estabilidad y el crecimiento económico que tiene República Dominicana.

Recordó, también la alianza estratégica con Perla Global Capital Advisors, una firma internacional especializada en inversión y estructuración financiera. “Esta unión le aporta solidez, método y capacidad de ejecución seria y profesional”, agregó.

Asimismo, dijo el complejo está respaldado por equipos de desarrolladores, constructores e inversionistas de Colombia y República Dominicana, con experiencia en proyectos inmobiliarios y turísticos.

Además, cuenta con el respaldo de la Fiduciaria de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos.

Explicó que el proyecto cuenta con todos los permisos correspondientes y se levantaría en cuatro fases, proyectando el inicio parcial de sus operaciones en el 2027.

Además, indicó se generarán entre 2,000 y 3,000 empleos directos durante la fase de construcción, y hasta 12,000 empleos cuando el complejo esté en plena operación, beneficiando directamente a la economía local. Añadió que el complejo diseñado tanto para adquirientes de segunda vivienda como para los inversionistas que quieran optar por el esquema de rental pool. Así como para pensionados para su residencia permanente.