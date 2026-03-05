Joel Santos: Suministro energético en RD está seguro, pero crisis en Medio Oriente puede afectar a largo plazo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró este jueves que la República Dominicana cuenta con estabilidad en sus costos energéticos frente a la reciente escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que el principal desafío radica en una posible prolongación del conflicto en el Medio Oriente.

El funcionario explicó que el país goza de esta estabilidad gracias a que los contratos de suministro de gas natural, columna vertebral de la matriz energética nacional, se encuentran con precios "cerrados" y pactados a largo plazo. En ese sentido, indicó que, por el momento, no se prevé un aumento inmediato en la tarifa eléctrica ni en los costos de generación.

Destacó que el Gobierno se mantiene alerta, evaluando el desarrollo de la situación internacional y sus efectos negativos en el suministro de petróleo y gas, considerando que una parte importante de estos recursos transita por el Estrecho de Ormuz.

Como parte de la estrategia para mitigar riesgos externos, el ministro resaltó la importancia de seguir diversificando la matriz energética nacional. Santos explicó que el país ha avanzado significativamente en este cambio, apostando por una mayor penetración de energías renovables; no obstante, subrayó que el siguiente paso crítico es la implementación de tecnologías de almacenamiento (baterías) para dar estabilidad a esas fuentes limpias.

En este contexto, hizo un llamado a agilizar la aprobación del Proyecto de Ley de Eficiencia Energética que se encuentra en el Congreso Nacional, pieza que considera clave para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

Santos ofreció estos detalles durante un evento por la celebración del Día Mundial de la Eficiencia Energética, el cual busca concienciar sobre la importancia de utilizar el recurso de manera eficiente, empleando los avances tecnológicos disponibles.

Día Mundial de la Eficiencia Energética

En el marco de la actividad, la viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, explicó que desde el ministerio se apoyan herramientas innovadoras y el uso de tecnología para lograr la resiliencia del sistema eléctrico. Entre estas, citó las construcciones sostenibles, donde se busca que las nuevas edificaciones, tanto públicas como privadas, integren tecnología de bajo consumo desde su fase de planificación.