Joel Santos valora resultados en minería y avances en hidrocarburos presentados presidente Abinader

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó los resultados expuestos por el presidente Luis Abinader durante la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en los que se evidencian cifras históricas y avances estratégicos en los sectores minería e hidrocarburos.

Santos afirmó que los datos presentados por el mandatario reflejan una política de Estado orientada a fortalecer la competitividad del sector extractivo, garantizar sostenibilidad ambiental y atraer inversión productiva de largo plazo.

“El hecho de que las exportaciones mineras hayan superado los 2,600 millones de dólares en 2025, con un crecimiento del 52 % respecto al año anterior, confirma que la minería dominicana se ha consolidado como uno de los principales motores de generación de divisas”, señaló el funcionario.

El ministro resaltó que el sector captó más de 556 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa entre enero y septiembre de 2025, equivalente al 14 % del total nacional, mientras que energía recibió 1,010.7 millones de dólares, concentrando ambos cerca del 40 % de la IED del país.

Sobre proyectos específicos, explicó que la mina Romero, en San Juan, se encuentra en proceso de estudio medioambiental y aún no ha sido aprobada para explotación. Destacó que el proyecto contará con el acompañamiento de la Academia de Ciencias, con el objetivo de garantizar que los estudios ambientales sean debidamente realizados y evaluados antes de cualquier concesión.

Indicó además que existe otro proyecto en restauración que deberá pasar por el mismo proceso ambiental.

En cuanto al larimar, destacó que la triplicación de sus exportaciones, tras el registro internacional de la Denominación de Origen “Larimar Barahona”, fortalece la protección y valorización de este patrimonio único de la República Dominicana en más de 28 países.

Respecto al desarrollo de tierras raras en Pedernales, Joel Santos explicó que el país avanzó hacia una fase exploratoria avanzada, identificando más de 80 polígonos mineralizados, con inversiones superiores a RD$128 millones. Indicó que este proceso posiciona a la República Dominicana dentro del mapa global de minerales estratégicos para la transición energética.

Explicó que actualmente se manejan cifras preliminares o “cifras brutas”, ya que corresponden al contenido combinado del mineral antes de su procesamiento final. Agregó que los primeros estudios ofrecen informaciones alentadoras sobre cantidad, calidad y facilidad de extracción, lo que impacta tanto los costos como el potencial impacto ambiental. Señaló que las tierras raras dominicanas provienen de minerales secundarios, lo que facilita su extracción.

En materia de hidrocarburos, el ministro valoró la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, la primera concesión de exploración petrolera en la cuenca del Cibao y los avances técnicos que preparan al país para la Segunda Ronda Petrolera, bajo criterios de transparencia, sostenibilidad ambiental y rectoría estatal.

Informó que la República Dominicana ha identificado 11 bloques potenciales para fines de exploración. En la primera ronda petrolera se adjudicaron dos bloques, los cuales se encuentran actualmente en proceso de permisología, incluyendo la parte medioambiental. Se espera que en aproximadamente 60 días inicien los trabajos de exploración en esos dos bloques.

Indicó que, aunque los datos aún son preliminares, la potencialidad identificada hasta el momento parece estar más orientada hacia el gas natural que hacia el petróleo.

Asimismo, reiteró que en noviembre se realizará una segunda ronda petrolera para licitar los nueve bloques restantes, incluyendo bloques marinos. Estos bloques están mayormente relacionados con el sur del país, aunque recientemente se realizaron trabajos de recopilación de información en el norte.

“Estamos construyendo un sector minero y energético competitivo, transparente y alineado con estándares internacionales. Estos resultados no son coyunturales, sino parte de una visión estructural de desarrollo”, expresó.

Santos reafirmó que la política minera y energética del Gobierno está orientada a generar empleo, fortalecer la economía y consolidar un modelo de crecimiento sostenible para el país.