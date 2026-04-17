Juramentan comisiones de trabajo de Expo Mango 2026

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Baní, Peravia. – Fueron juramentadas las comisiones de trabajo de Expo Mango 2026, evento que se celebrará del 3 al 7 de junio del presente año, consolidándose como una de las actividades agroindustriales y culturales más importantes de la provincia y la región sur.

La actividad se celebrará en la Oficina Senatorial del senador Julito Fulcar, y estuvo encabezada por destacadas figuras vinculadas al sector productivo y empresarial, entre ellos Rafael Leguer, presidente del Clúster del Mango; Germán Báez, presidente de Abapromango; Onésimo Mejía, presidente ad vitam de Abapromango; y Juan Carlos Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Peravia.

Durante el acto, se informó que en esta edición Expo Mango será celebrada en la avenida Fabio Herrera, en un espacio cedido por el reconocido empresario Radhames Motors, debido a que el Parque Central de Baní, lugar donde tradicionalmente se realiza la feria, se encuentra en proceso de remozamiento.

En el desarrollo de la actividad, Rafael Leguer dio lectura a las distintas comisiones que tendrán a su cargo la organización del evento, dejando abierta la oportunidad para que otros interesados puedan integrarse a las mismas y aportar al éxito de la feria.

De su lado, el senador Julito Fulcar enfatizó que continuará brindando apoyo total a la Expo Mango, destacando la importancia de esta iniciativa para el impulso económico, turístico y agrícola de la provincia Peravia.

“Pueden contar con todo nuestro respaldo para que Expo Mango 2026 sea un éxito rotundo. Este evento no solo resalta nuestra producción, sino que proyecta a Baní y a toda la provincia como un referente nacional e internacional”, expresó el legislador.

Las comisiones fueron juramentadas por Onésimo Mejía, quien aprovechó la ocasión para agradecer a todos los colaboradores que se han sumado a este importante evento, haciendo un reconocimiento especial al senador Fulcar por su respaldo y compromiso.

“Agradecemos profundamente a cada persona que ha decidido aportar a esta iniciativa, y de manera especial al senador Julito Fulcar por su apoyo firme, que será fundamental para el éxito de esta Expo Mango 2026”, manifestó Mejía.

Expo Mango 2026 promete ser un espacio de encuentro para productores, empresarios y visitantes, donde se resaltará la calidad del mango dominicano y su impacto en la economía nacional.