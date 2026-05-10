Ley de Seguridad Social a 25 años: Deuda pendiente con la informalidad laboral en RD

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En el marco de la conmemoración del 25º aniversario de la promulgación de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la Licda. Marilin De Los Santos, presidenta del Comité Nacional de los Derechos Humanos Sindicales y Laborales (CONADEHUSIL), ofreció un balance crítico sobre los avances y las deudas pendientes con la clase trabajadora dominicana.

A pesar de que la ley cumple un cuarto de siglo, De Los Santos destacó que el país aún enfrenta una alarmante tasa de informalidad laboral que ronda el 70%. Según la licenciada, esta cifra representa un muro, el cual impide que la mayoría de los ciudadanos accedan a una protección real en salud, riesgos laborales y retiro digno, a pesar de los esfuerzos conjuntos realizados por los defensores de los trabajadores y las tres centrales sindicales del país.

Un punto neurálgico señalado por la presidenta de CONADEHUSIL, es la proximidad de los primeros retiros por antigüedad.

"Estamos entrando en una cuenta regresiva crítica. Faltan apenas 5 años para que el sistema reciba las primeras solicitudes de pensiones de aquellos que habrán completado los 30 años de servicio (360 cotizaciones) bajo el esquema de capitalización individual", explicó De Los Santos.

Marilin De Los Santos

Ante este escenario, la licenciada subrayó la importancia de la reciente Resolución No. 572-07 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Esta resolución representa un alivio burocrático necesario, al establecer manuales que facilitan el acceso a beneficios y la devolución de aportes por ingreso tardío, evitando que los fondos de los trabajadores queden atrapados en trámites interminables.

En este sentido, Desde CONADEHUSIL, se hizo un llamado urgente al Estado y al sector empleador para reducir la informalidad, implementando políticas que incentiven la formalización para que ese 70% de trabajadores excluidos pueda cotizar.

De igual manera, fortalecer la Resolución 572-07, garantizando que las AFP cumplan con la simplificación de procesos de entrega de fondos, para quienes no logren alcanzar el umbral de los 30 años y mantener la unidad entre las centrales sindicales para asegurar que, al cumplirse el ciclo de los 30 años, el sistema responda con pensiones justas y no con saldos de miseria.

"La seguridad social no puede ser un privilegio de pocos, sino un derecho humano de todos. A 25 años de la ley, no celebramos la perfección, sino que reafirmamos nuestro compromiso de lucha por una reforma que ponga al ser humano por encima del capital financiero", concluyó De Los Santos.