Llaman a diálogo para hallar soluciones a los problemas

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La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) favoreció la materialización del diálogo convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, independientemente del cese al fuego anunciado en el conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel, y sugiere que el mismo se aproveche para viabilizar soluciones de problemas básicos que afectan al país.

Ricardo Rosario, presidente de la entidad, indicó que el momento que vive el país amerita de “poner el interés nacional, por encima del interés particular”.

Respecto a los precios William Lantigua, miembros de la CNDU, llamó a la población a no tener preocupación con el alza de precios de productos porque se tomaron medidas conjuntas entre el sector empresarial y comercial para garantizar los márgenes de beneficios.

“No hay peligro de que suba ni el pollo, ni los huevos, ni el arroz ni las habichuelas importadas. Pues no tengan preocupación ya que estamos haciendo los esfuerzos para mantener los precios al alcance de la ciudadanía”, indicó.

Mientras, Wilson Pichardo, asesor agrícola Central de Detallistas, dijo que la entidad ha mantenido su política de garantizar información al consumidor de los precios de la canasta básica.

En otro orden, Rosario anunció que será realizada la II Convención de Negocios Detallistas 2026 tendrá como lema “En sintonía con el consumidor” y se llevará a cabo en el Hotel Catalonia Santo Domingo, los días 02 y 03 de mayo de 2026. Dijo que el encuentro reunirá a importantes autoridades gubernamentales.