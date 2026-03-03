Magín Díaz destaca oportunidad de RD para crecer con inversión pública y privada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacó que la República Dominicana tiene la oportunidad de sostener su potencial crecimiento económico mediante el aumento de la inversión pública y la corrección de trabas burocráticas a la inversión privada.

En ese orden, a la vez que reafirmó el compromiso del gobierno con la responsabilidad macroeconómica, el ministro anunció una nueva institucionalidad fiscal.

Díaz hizo estos planteamientos al participar como orador invitado en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), evento que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña.

Respecto a la inversión pública, el ministro anunció la intención de acelerar responsablemente su ejecución, de modo que, si se logra el objetivo, el presupuesto reformulado incluiría una asignación adicional de entre medio punto y un punto del producto interno bruto (PIB).

En relación con la inversión privada, precisó que el gobierno apuesta a remover las trabas y distorsiones que el sector público y el privado, trabajando juntos, han identificado como obstáculos al crecimiento en el marco de la iniciativa Meta RD 2036.

Como parte de la agenda de corto plazo, citó algunas de las acciones que se estarían llevando a cabo:

-Enviar un proyecto de ley al Congreso proponiendo la eliminación de varios impuestos anacrónicos, corrigiendo castigos exagerados y haciendo más fácil la vida de los contribuyentes que quieran cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias.

-Automatización de todos los procesos de exenciones fiscales gestionados por el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), iniciando con el lanzamiento de 12 procesos digitales en el mes de mayo.

-Agilización de la aplicación de las exenciones fiscales del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) en compras locales mediante el uso de la

factura electrónica y el scoring tributario, en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

En su intervención Díaz también resaltó el compromiso del gobierno con la sostenibilidad de las finanzas, remarcando que en 2025 se cumplió la regla fiscal “holgadamente”, con una disminución del gasto corriente y un aumento de la inversión pública respecto a lo presupuestado originalmente.

Además, anunció una institucionalidad fiscal 2.0, que incluiría, entre otras novedades, la redefinición de la regla fiscal para que no limite el gasto de capital; la creación de un Consejo Fiscal autónomo; la definición de un esquema para la utilización y ahorro de los ingresos que derivarían de la explotación de las tierras raras; y una focalización gradual de los subsidios generalizados que aún existen.

Finalmente, el ministro de Hacienda y Economía sugirió que el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), camino que el gobierno está recorriendo, no debe ser visto como la admisión al club de los países ricos, sino al club de las buenas prácticas.

“Desde el Ministerio de Hacienda y Economía estaremos apoyando la agenda del presidente Abinader cuidando la estabilidad macro, asegurando la sostenibilidad fiscal y el manejo sostenible de la deuda. Pero también promoviendo la agenda de reformas sectoriales”, indicó el ministro durante su alocución en el almuerzo de la Amchamdr.

Al referirse al actual contexto internacional indicó que “pueden estar seguros de que tanto el Banco Central como el Gobierno estamos preparados para enfrentar este nuevo choque externo que enfrenta el mundo”.

De su lado, al introducir como orador invitado, al ministro Díaz, Francesca Rainieri, presidenta de Amchamdr aseguró que, en un mundo marcado por la volatilidad, la República Dominicana se consolida como un destino seguro para la inversión, como una plataforma estratégica para el comercio y como un socio confiable en la región, con dominicanos en el exterior dispuestos a invertir en su país más allá de las tradicionales remesas.

“Más allá de las remesas, existe un genuino deseo de invertir en proyectos productivos, de crear alianzas estratégicas y de apostar por el crecimiento sostenible de la República Dominicana. Ese interés es una señal clara de confianza en nuestra economía y en nuestro clima de negocios, y representa una oportunidad extraordinaria para seguir impulsando el desarrollo y la proyección internacional de nuestro país.”, dijo Rainieri.

Durante su intervención, el vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, William Malamud, destacó que la Cámara continúa enfocada en fortalecer una relación bilateral que impulse

la competitividad, la inversión y el crecimiento sostenible. Asimismo, reconoció los avances del país en estabilidad macroeconómica, fortalecimiento institucional e integración a cadenas globales de valor, señalando que estos envían una señal positiva de confianza y previsibilidad a los inversionistas internacionales.

Almuerzo Amchamdr

El almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), reúne cada mes a líderes del sector público y privado, quienes analizan los principales temas de interés socio productivo con el objetivo de generar propuestas y discusiones que fortalezcan la institucionalidad y las políticas de desarrollo económico del país.

En el evento estuvieron presente los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo De los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente; y los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; de Viviendas y Edificaciones Víctor-Ito-Bisonó, entre otros.