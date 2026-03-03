Magín Díaz enviará proyecto para eliminar impuestos obsoletos y descarta nuevos incentivos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció que enviará en las próximas semanas al Congreso Nacional un proyecto de ley para eliminar impuestos anacrónicos u obsoletos, corregir castigos exagerados y hacerle más fácil la vida a quienes desean cumplir con sus obligaciones tributarias.

Reveló, además, que este año todos los procesos de exenciones fiscales gestionados por el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) estarán completamente en línea. “Iniciaremos con 12 procesos en mayo y haremos el lanzamiento oficial de la plataforma en julio”, precisó.

Asimismo, informó que junto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) utilizarán la factura electrónica y el scoring tributario para agilizar la aplicación de las exenciones fiscales del ITBIS en compras locales.

“El riesgo no es la desaceleración; el riesgo es que no nos animemos a hacer las reformas necesarias. Una reforma estructural debe ser vista como instrumento de competitividad”, explicó durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio.

El funcionario sostuvo que, aunque la inversión privada es el motor de la economía —con cerca de un 80 % de participación—, la inversión pública juega un rol fundamental como complemento para alcanzar el crecimiento potencial del país, por lo que será fortalecida.

Señaló que el gran reto de la economía dominicana es ejecutar las reformas estructurales pendientes, las cuales deben asumirse como instrumentos para mejorar la competitividad.

En el actual escenario de desaceleración económica, advirtió que ni siquiera se puede pensar en nuevos incentivos tributarios, ya que estos no resolverán el problema de pasar de un crecimiento extensivo a uno intensivo.

Agregó que el país ya cuenta con un paquete de incentivos a las empresas que es permanente y crónico.

“Va siendo hora de entender que el crecimiento económico y la salud fiscal son complementarios, no antagónicos”, afirmó.

En ese sentido, indicó que tampoco corresponde otorgar más transferencias monetarias, debido a que la República Dominicana ya dispone de un paquete significativo de ayudas sociales. Por el contrario, consideró necesario racionalizar la asistencia, asegurando su correcta focalización.