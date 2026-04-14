Manuel José Matos asume la vicepresidencia ejecutiva de Matos Corredores de Seguros

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Matos Corredores de Seguros anunció la designación de Manuel José Matos Escoto como vicepresidente ejecutivo de la firma, en un paso que refuerza su estructura de liderazgo y proyecta una etapa enfocada en el crecimiento del negocio, la cercanía con los clientes y la consolidación institucional.

Con esta designación, Manuel José asume un rol cada vez más orientado a la dirección estratégica de la empresa, con énfasis en el crecimiento del negocio, la relación con clientes y aliados, la consolidación de nuevas oportunidades y el desarrollo de una visión integral de largo plazo, más allá de las funciones operativas que ha desempeñado a lo largo de su carrera.

Su historia en la empresa inició en 2010, cuando se integró a la firma en una etapa temprana de su carrera profesional. Desde entonces, ha recorrido distintas áreas del negocio, desempeñando funciones que le han permitido conocer de manera transversal la operación y contribuir al fortalecimiento de áreas clave de la organización.

A lo largo de los años, ha ocupado posiciones como oficial, ejecutivo de negocios y gerente de Seguros Médico Internacional y luego promovido a director de Seguros de Personas y director ejecutivo, etapas desde las cuales ha impulsado procesos internos, contribuido al desarrollo de la estructura organizacional y acompañado el posicionamiento de Matos Corredores de Seguros entre las firmas de corretaje más reconocidas de la República Dominicana.

A esta trayectoria se suma su participación activa durante más de una década en la directiva de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), lo que fortalece su perfil como uno de los ejecutivos jóvenes con mayor proyección dentro del sector asegurador nacional.

Desde 2016, además, se desempeña como Network Country Manager en República Dominicana para WTW, en el marco de una relación de más de 25 años entre ambas organizaciones.

Desde esa función, ha contribuido a fortalecer la proyección internacional de la firma y sus capacidades en áreas especializadas del mercado.

“En Manuel José reconozco a una persona con criterio, sentido de responsabilidad y una clara orientación al servicio. Su forma de trabajar, de relacionarse con los clientes y de conducir equipos ha sido parte importante de lo que queremos seguir fortaleciendo en la firma”, expresó Manuel O. Matos G., presidente de Matos Corredores de Seguros.

La firma indicó que esta designación responde a una visión de continuidad y evolución, apostando por un liderazgo con conocimiento del negocio, cercanía con el mercado y capacidad para seguir aportando valor a clientes y aliados.

Con este nombramiento, Matos Corredores de Seguros reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su estructura directiva y con una visión de largo plazo centrada en la confianza, el servicio y la excelencia profesional.

Sobre Matos Corredores de Seguros

Fundada en 1995, Matos Corredores de Seguros es una firma dominicana con más de 30 años de trayectoria en el mercado asegurador, posicionada como uno de los principales corredores del país.

La empresa ofrece soluciones integrales en todo tipo de seguros, con un enfoque en la asesoría personalizada y el servicio cercano.

Cuenta con una amplia presencia a nivel nacional, a través de oficinas en Santo Domingo, Bonao, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago, Puerto Plata, La Romana y Bávaro, lo que le permite atender de manera ágil y oportuna a sus clientes en todo el territorio.

Desde 1998, sirve como corresponsal exclusivo de la firma WTW, una de las principales firmas de corretaje a nivel mundial, fortaleciendo su capacidad de acompañar a clientes en más de 120 países.

Asimismo, ha ampliado su alcance con iniciativas como SUMA Corredores de Seguros, orientada a ofrecer soluciones accesibles a personas, pymes y colaboradores de empresas.

Con un equipo de más de 190 colaboradores, la firma sustenta su crecimiento en una cultura de servicio, cercanía y confianza, contribuyendo activamente al desarrollo económico y social del país.