Uso materiales innovadores para mejorar obras

El suministro de productos y soluciones de alta tecnología en ingeniería civil es fundamental para mejorar la eficiencia, disminuir costos, reducir plazos de entrega, aumentar la durabilidad, minimizar el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad en las infraestructuras modernas.

Sobre el tema, Michael Romero, director técnico constructivo de la Laka Group, explicó el uso de materiales de calidad y métodos de construcción adecuados es esencial para garantizar un proyecto de alta calidad en sectores estratégicos como la construcción, infraestructura, turismo, transporte, agricultura, minería, energía, vialidad, petróleo y medio ambiente.

Expresó que Laka Group representa en República Dominicana y el Caribe a fabricantes líderes a nivel mundial, con el compromiso de traer al mercado local calidad, innovación y la excelencia operativa que permite generar un impacto significativo en cada proyecto, optimizando el sistema constructivo y maximizando su rendimiento.

Además, informó que Laka Grup realizará el Segundo Seminario Internacional de Ingeniería y Geosintéticos, el 19 de febrero del 2026, el cual contará con la presencia de expositores internacionales de reconocida experiencia en el uso de tecnologías no convencionales que permiten vencer los retos de la ingeniería logrando menores costos, mayor eficiencia y menor impacto ambiental de las obras.

Los temas a tratar en el evento: “Uso de geoceldas para el refuerzo de obras de infraestructuras”, “Tecnología inteligentes para la construcción moderna”, “Soluciones flexibles para el control de erosión en costas y riberas de ríos” y “Estándares que protegen: desempeño real de los gaviones certificados”.