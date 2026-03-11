Mayor formación para mejorar los salarios

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Para mejorar los salarios es necesario que en el país haya más inversión pública, más personas formadas con educación técnica, que haya una distribución regional de la inversión y mayor formalidad, indica el estudio Mercado Laboral Análisis y Políticas Públicas.

La investigación, presentada ayer por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), asegura que la formación superior es el factor más determinante en el incremento salarial, pero que es importante fortalecer la formación técnica y profesional para mejorar la empleabilidad y los ingresos es la República Dominicana.

Según el estudio, del total de ocupados en el mercado laboral dominicano, el 37.1% tienen un nivel educativo de bachillerato, un 30.4% de los trabajadores tiene estudios primarios, un 15.6% no tienen ningún estudio, mientras que el 0.8% son técnicos y el 16.1% tienen un grado universitario o superior.

En el 2025, la población económicamente activa era de 5,379,478 trabajadores.

El estudio explica que cada año de educación adicional incrementa el salario en 5.7%.

“Un año adicional de experiencia laboral incrementa el salario en 3.6%. Completar la universidad aumenta el salario en un 86%”, indica.

Dice que impulsar políticas que fomenten la formalización puede mejorar el acceso a mejores salarios y beneficios sociales.

La investigación precisa que es importante desarrollar políticas económicas para equilibrar oportunidades entre las diferentes zonas del país, al destacar que los trabajadores en la región sur devengan en promedio un salario casi 17% inferior al de sus pares en la región norte, mientras que los de la región este, por el contrario, ganan aproximadamente un 5%.

Sobre el estudio la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, resaltó la importancia de la preparación profesional, porque al citar el estudio, es totalmente relacional con el aumento del salario.

“A mayor años de preparación mayor pago del salario, entre otras determinantes”, dijo.

Sobre esto también se refirió el sindicalista Gabriel del Río, quien dijo que es una realidad que con mayor preparación, hay más posibilidades, pero que en la República Dominicana, en la evaluación práctica no se da esto de mayor ganancia de salario por más preparación.

“Esto no se da por un problema de situaciones empresariales. Hay cargos y posiciones donde el trabajador no puede ascender. Tenemos una estructura económica para beneficiar al empresariado, más no al trabajador”, dijo. El estudio también se refiere a la brecha de género salarial.