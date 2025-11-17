Mejora genética en ganado bovino es futuro

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

En República Dominicana se están implementando nuevos cruces en la ganadería para producir carne de alta calidad, lo que ahorrará millones de dólares en importaciones. Ese esfuerzo forma parte de un proceso más amplio que está transformando la ganadería dominicana desde la política pública, con el Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería (Promegan), que abarca desde el mejoramiento genético hasta la tecnificación de la producción de leche, la ampliación y mejora de los pastos y la formación de técnicos especializados.

Esta visión integrada, impulsada por los directivos del Promegan, combina innovación, asistencia a pequeños productores y cambios estructurales para elevar la producción tanto de carne como de leche. Además, busca responder a una demanda interna en crecimiento mientras se abren oportunidades para abastecer nichos de alto valor.

Así lo explicaron Eric Rivero, asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria y presidente de Aproleche; Martín Canals, subdirector de la Dirección de Ganadería y Gregorio Reyes, encargado del Departamento de Reproducción, durante su participación como invitados en el Encuentro Económico de HOY.

Para mejorar la calidad del ganado, algunas de las estrategias incluyen el fortalecimiento de los servicios de inseminación artificial, el uso de programas de inseminación a tiempo fijo (IATF), la evaluación y análisis andrológico de toros y la donación de becerros destinados a padrotes.

Rivero afirmó que el objetivo es reducir importaciones y fortalecer la autosuficiencia cárnica, aprovechando el potencial de las razas introducidas y el crecimiento del mercado interno.

Economía Producción de leche alcanzará nuevo récord Amarilis Castro

Canals explicó que, desde 2022 hasta este año, Promegan ha realizado 39,803 inseminaciones y ha beneficiado a 4,569 ganaderos. Además, cuenta con 35 rutas de inseminación que han favorecido a 700 productores. El semen donado a asociaciones ganaderas asciende a 6,729 unidades, mientras que el entregado directamente a ganaderos totaliza 4,601 unidades. La cantidad de becerros donados para padrotes es de 78.

Esto incluye la utilización de semen de toros probados de Estados Unidos para ganado lechero y también cruces con cebú para aumentar resistencia y adaptabilidad, generando animales mestizos más productivos.

Reyes indicó que, para mejorar la eficiencia de la inseminación, el programa utiliza protocolos hormonales modernos que sincronizan el celo, permitiendo que las vacas entren en calor el mismo día y facilitando el trabajo de los técnicos. Agregó que han formado a más de 350 técnicos en reproducción, manejo y otras áreas de la ganadería, fortaleciendo capacidades locales que permanecerán en el territorio más allá de la duración del proyecto.

Sustituir importaciones.

Rivero resaltó que el objetivo actual no debe ser exportar carne premium, sino sustituir una parte de las importaciones que abastecen hoteles, restaurantes y consumidores de alto poder adquisitivo. Explicó que la carne que exporta el país es mayormente de categoría inferior, destinada principalmente a la industria de hamburguesas y embutidos en Estados Unidos. Con los nuevos cruzamientos, se busca reducir esa dependencia y retener divisas.

Expuso que la base genética de la ganadería dominicana es predominantemente cebuina, una raza resistente pero cuya carne no siempre alcanza la terneza y características preferidas en los mercados de alto valor. Ante esa situación, ganaderos, especialmente inversionistas privados con capacidad económica, están introduciendo razas como Wagyu y Brangus (Brahman y Angus), con el fin de crear animales con mayor infiltración de grasa y mejor calidad de carne.